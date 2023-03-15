Нові санкції США можуть вдарити по російських експортних трубопроводах, – ЗМІ

Запроваджені наприкінці лютого санкції США можуть створити проблеми для ключових російських проєктів з експорту нафти та газу.

Як зауважили у російських енергетичних компаніях, нові санкції передбачають заборону на постачання до РФ усіх газових турбін та запчастин до них, які до останнього часу все ж потрапляли у Росію, пише "Коммерсант" із посиланням на джерела у галузі.

У російському ПЕК звернули увагу, що останні санкції відносять турбіни потужністю менше 5 МВт і вартістю $5 тис. і потужністю понад 5 МВт вартістю $750, а також велику кількість критичних деталей до них до предметів розкоші (luxury goods). Відтак Бюро промисловості та безпеки США (BIS) посилило заходи експортного контролю щодо постачання такого обладнання до Росії.

Нові правила передбачають заборону на експорт, реекспорт, прямий чи непрямий продаж чи постачання газових турбін із США будь-якій особі в РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ані ЄС, ані США до останнього часу офіційно не забороняли постачання газових турбін до РФ. Але найбільші світові машинобудівники, включаючи німецьку Siemens і американську Baker Hughes, пішли з Росії. Зокрема, Baker Hughes з власної ініціативи припинила сервісне обслуговування проєктів "Новатеку" та "Газпрому", а також відвантажила лише частину замовлених газових турбін.

Згодом постачання д ЄС повністю припинилися через санкції. Однак до останнього часу запчастини і газові турбіни все ж постачалися до Росії із США в окремих випадках, стверджує ряд співрозмовників видання серед російських машинобудівників.

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Російські компанії активно шукають нових постачальників у Китаї та Ірані, а також скуповують газові турбіни та запчастини до них на вторинному ринку, але працювати з альтернативними Європі та США постачальниками поки що складно, зазначають співрозмовники у російських компаніях.

Вони зауважують, що повне припинення постачання критичних вузлів із США може створити складнощі для виробництва та сервісу турбін ДПА-32, встановлених на компресорних станціях ключових російських газопроводів "Бованенкове-Ухта", "Сила Сибіру", головної компресорної станції "Турецького потоку" "Російська", на Амурському ДПЗ та СПГ-проєкті "Сахалін-2". Ці турбіни виробляються за ліцензією Baker Hughes і не були повністю локалізовані у Росії.

Відсутність власних технологій виробництва газових турбін у РФ неодноразово призводила до великих міжнародних скандалів, починаючи від встановлення турбін Siemens Energy в окупованому Криму в обхід санкцій, закінчуючи проблемами з ремонтом турбін для "Північного потоку" до його підриву.

Крім того, на іноземному газотурбінному обладнанні працює більша частина нових енергоблоків російських ТЕС, які також можуть зіткнутися із складнощами при їх обслуговування та ремонті.

Як повідомлялося, наприкінці лютого адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про нові санкції проти РФ. У тому числі санкції передбачають посилення експортного контролю щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших товарів.