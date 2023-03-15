До суспільно корисних робіт уже залучили 9,5 тисячі українців, – Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення" долучилися 9,5 тис. безробітних українців, на оплату послуг яких спрямовано 63 млн грн.

"У час активного російського вторгнення уряд запровадив "Армію відновлення". Мета проєкту – залучити людей, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, до робіт, що спрямовані на відбудову нашої держави. Станом на сьогодні (15 березня – ред.) ми маємо 9,5 тис. людей у 14 регіонах, що долучились до відновлення", – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна під час брифінгу, передає Укрінформ.

Бережна уточнила, що лідерами за кількістю залучених безробітних є Полтавська область – 2800 осіб, Донецька – 1400 осіб, Київська – 1300 осіб та Сумська – 1280 осіб.

За виконання робіт, які залежать від потреб конкретного регіону, держава вже сплатила 63 млн грн.

"Найчастіше людей залучають до відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій, будівництва захисних споруд цивільного захисту, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, а також надання соціальних послуг в Пунктах незламності", – додала заступниця міністра економіки.

Проєкт "Армія відновлення" запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Із безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн.

Як повідомлялося, на ринку праці Україн наразі фіксуються позитивні тенденції – з березня минулого року 600 тис. українців повернулись до роботи.