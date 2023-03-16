"Велика сімка" не підтримує зниження граничної ціни на російську нафту, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) хочуть зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель, що руйнує сподівання деяких європейських столиць на посилення західних санкцій цього місяця.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



За словами співрозмовників видання, представники Європейської комісії попередили країни-члени блоку про позицію G7, заявивши, що президент США Джо Байден сказав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн минулого тижня, що Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції.



Речниця Ради національної безпеки США відмовилася від коментарів.



Позиція "Великої сімки" може спровокувати нову напругу у ЄС щодо схеми обмеження цін.

Західні офіційні особи погодилися переглянути рівень цінової межі $60 за барель у березні, а Польща та країни Балтії неодноразово наполягали на встановленні межі нижче $60 за барель.

Українські чиновники підтримали зниження "стелі" ціни, сподіваючись на подальше скорочення доходів Росії від нафти.



Посадовці міністерства фінансів США, які розробили план цінової межі, заявили, що нинішня система цінової межі в основному працює так, як передбачалося. Вони стверджують, що цей план вже досягає двох цілей: зберегти доступність російської нафти на світових ринках і водночас скоротити доходи Кремля від продажу.

У заяві, зробленій на початку лютого, міністр фінансів США Джанет Йеллен пообіцяла, що в березні буде проведено перегляд стелі цін на нафту, що вселило надію серед прихильників зниження стелі цін на те, що Вашингтон зможе приєднатися до неї.

Дипломати з Польщі та країн Балтії заявили, що неясно, як вони діятимуть з огляду на позицію "Великої сімки" щодо зниження обмеження. Вони заявили, що це питання має бути знову обговорено державами-членами ЄС 17 березня.

Потрібні будуть усі 27 держав-членів, щоб наполягати на зміні цінової межі, а для її зниження все одно знадобиться схвалення G7.

Як повідомлялося, Естонія, Литва та Польща закликають знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 за барель до $51,45.