МВФ готує кредитну програму для України на $15,6 мільярда, – FT

Міжнародний валютний фонд завершує розробку нової програми кредитування України на суму $15,6 млрд.

Як пише Financial Times, тривалість програми буде розрахована на чотири роки, передає Укрінформ.

У початкових обговореннях між представниками МВФ та України розмір програми обговорювався на рівні від $14 млрд до $16 млрд. Торік МВФ виділив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала понад $38 млрд бюджетної підтримки від іноземних держав і міжнародних фінансових установ.

Напередодні в МВФ заявили про прогрес у переговорах про нову програму кредитування для України.

Як повідомлялося, Україна сподівається домовитися з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову багаторічну велику програму фінансування обсягом понад $15 мільярдів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, $5 млрд уряд сподівається отримати від МВФ вже цього року.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після візиту до Києва 20 лютого заявляла, що Фонд готовий надати "значну економічну підтримку" Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

17 лютого Україна досягла угоди на рівні персоналу щодо перегляду Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів МВФ (PMB).

Як зазначали у Нацбанку України, ця угода відкриває шлях до початку обговорення можливої повномасштабної програми, що передбачатиме фінансування України.