Приєднання України до ENTSO-E дозволило додатково отримати 8,7 мільярда, – Міненерго

Завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна змогла отримати додаткові 8,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Україна приєдналася до ENTSO-E рік тому – 16 березня 2022 року.

"Завдяки цьому за доступ до міждержавних перетинів та в межах покладених на експортерів спецобов'язків отримано додаткові 8,7 млрд грн (враховуючи ПДВ), що дозволило утримати пільгову ціну на електроенергію для населення, профінансувати роботи зі збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів та зменшити заборгованість на ринку електричної енергії", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, синхронізація суттєво підвищує надійність роботи енергосистеми України шляхом можливості своєчасно отримувати допомогу від Європи у разі аварійних відключень електростанцій, імпортувати європейську електроенергію та зменшити кількість відключених споживачів.

Крім того, за потреби та за наявності профіциту генеруючих потужностей Україна може надавати аварійну допомогу європейським енергосистемам та експортувати електроенергію.