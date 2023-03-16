Курс рубля впав до мінімуму з квітня минулого року

Курс рубля на Московській біржі у четвер продовжує падати щодо долара та євро, оновивши мінімуми з квітня минулого року.

Вранці четверга долар перевищував позначку 77 рублів вперше з 20 квітня 2022 року, повідомляє російський Інтерфакс.

Курс євро перевищував позначку 82 рубля вперше з 21 квітня 2022 року.

Російські експерти пояснюють девальвацію курсу рубля до долара та євро глобальним зниження інтересу інвесторів до ризикових активів через побоювання погіршення ситуації у банківській сфері США та Європи.

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Як повідомлялося, курс російської валюти поступово знижується з початку лютого. Це співпало з рішенням російського президента Путіна, який своїм указом скасував обов'язковий продаж валютної виручки для російських експортерів.

За місяць курс знизився з 70,5 рубля до 75,5 рубля за долар США. Центробанк РФ пояснює падіння курсу зниженням доходів від експорту енергоносіїв внаслідок західних санкцій, хоча продаж юанів із Фонду національного добробуту стримує падіння.

Водночас слабший рубль забезпечує для бюджету Росії вищі доходи від експорту нафти та газу, оскільки доходи від енергоносіїв вона отримує переважно у іноземній валюті.