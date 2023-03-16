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Новини
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Курс рубля впав до мінімуму з квітня минулого року

рубль

Курс рубля на Московській біржі у четвер продовжує падати щодо долара та євро, оновивши мінімуми з квітня минулого року.

Вранці четверга долар перевищував позначку 77 рублів вперше з 20 квітня 2022 року, повідомляє російський Інтерфакс.

Курс євро перевищував позначку 82 рубля вперше з 21 квітня 2022 року.

Російські експерти пояснюють девальвацію курсу рубля до долара та євро глобальним зниження інтересу інвесторів до ризикових активів через побоювання погіршення ситуації у банківській сфері США та Європи.

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Як повідомлялося, курс російської валюти поступово знижується з початку лютого. Це співпало з рішенням російського президента Путіна, який своїм указом скасував обов'язковий продаж валютної виручки для російських експортерів.

За місяць курс знизився з 70,5 рубля до 75,5 рубля за долар США. Центробанк РФ пояснює падіння курсу зниженням доходів від експорту енергоносіїв внаслідок західних санкцій, хоча продаж юанів із Фонду національного добробуту стримує падіння.

Водночас слабший рубль забезпечує для бюджету Росії вищі доходи від експорту нафти та газу, оскільки доходи від енергоносіїв вона отримує переважно у іноземній валюті.

Автор: 

долар (426) росія (14566) курс рубля (137)


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Друкарський верстат! «Гробовых» каждому по 7 млн откуда брать? Печатать и печатать!
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16.03.2023 14:29 Відповісти
Хоп хей ла-ла-лей
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16.03.2023 14:29 Відповісти
Курс ру

***...
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16.03.2023 14:30 Відповісти
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16.03.2023 14:38 Відповісти
Часто кацапы ноют, а чё это Америка качает права во всем мире ?
По этому поводу хорошо сказал Невзоров:
- Когда за 1 рубль будут давать 82 доллара, вот тогда и мы сможем качать свои права во всем мире...(с)
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16.03.2023 14:42 Відповісти
Мало, ще мало впав!
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16.03.2023 15:01 Відповісти
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16.03.2023 15:12 Відповісти
Жах!
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16.03.2023 19:03 Відповісти
ну і з чого тут ржати - подивіться на гривню - ціни, інфляція вгору , а гривня укріплюється...
З.І. Для лохів це норм.
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17.03.2023 10:21 Відповісти

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