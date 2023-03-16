Оператори ГТС України та Польщі підписали меморандум про співпрацю

"Оператор ГТС України" та польський Gaz-System підписали Меморандум про співпрацю для покращення взаємодії між українським та польським ринками газу.

Про це повідомляє пресслужба ОГТС.

"Це важлива віха для обох сторін, які працювали разом протягом кількох років. Меморандум є кульмінацією зусиль Gaz-System у підтримці ОГТСУ під час війни", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання документу сприятиме офіційній інтеграції газових ринків Польщі та України.

Зокрема, сторони погодилися співпрацювати для досягнення наступних цілей:

встановлення довгострокових гарантованих потужностей на міждержавних з’єднаннях між Польщею та Україною шляхом проведення процедури нової (збільшеної) потужності або за допомогою додаткових рішень, які дозволять гарантовані потоки в Україну;

усунення будь-яких бар’єрів для транскордонної торгівлі газом (зокрема, відновлюваних газів), що потребуватиме коригування параметрів якості газу між двома країнами;

аналіз перспективи транспортування зрідженого природного газу між Польщею та Україною з можливим використанням українських сховищ для посилення регіональної газової безпеки.

Також компанії промотуватимуть доступні маршрути та джерела постачання в напрямку України для підвищення використання наявної газової інфраструктури, наприклад, Baltic Pipe, інтерконектора з Литвою та газового інтерконектора зі Словаччиною.

"З огляду на план REPowerEU та необхідність швидкого заміщення російського газу на європейському ринку, сторонами меморандуму буде створено дослідницьку платформу для транспортування відновлюваних газів, таких як біометан та водень.

Має бути проведено науково-технічне дослідження щодо маршрутів та можливостей української та польської ГТС для транспортування відновлюваних газів до Європи, а також визначено та реалізовано пілотні проєкти з виробництва та транспортування біометану та водню. Крім того, українська ГТС буде підключена до водневого транспортного коридору ЄС", – пояснили в ОГТС.

Український і польський оператори також домовилися працювати разом над веденням переговорів із Єврокомісією щодо фінансування спільних проєктів.