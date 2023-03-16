"Укроборонпром" зафіксував більше 150 "прильотів" по підприємствах ОПК

Державний концерн "Укроборонпром" зафіксував понад 150 ракетних та артилерійських влучань по підприємствах оборонно-промислового комплексу.

"Ми зафіксували вже понад 150 прильотів по підприємствах, які входять до складу концерну. Але ми маємо певні обмеження щодо висвітлення самого факту такої атаки та масштабів руйнувань. Ви не зустрічаєте цієї інформації в засобах масової інформації, але це не означає, що цього з нами не трапляється", – розповіла речниця державного концерну Наталія Сад, передає Укрінформ.

За словами Сад, Міністерство економіки агрегує всю інформацію про збитки та втрати підприємств концерну. Ці дані навмисно не з’являються в ЗМІ, "тому що це робота, яка йде паралельно з виробничими процесами".

"Такі дії впливають на робочі плани концерну, але ми підлаштовуємось під нові реалії. Втрати суттєві, але цифри будуть оприлюднені дещо згодом. Але сьогодні ситуація виглядає так, що ми шукаємо правильні рішення в тих умовах, в яких працюємо", – резюмувала Сад.

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Із міркувань безпеки виробництво винесено за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь українські конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.