Путін доручив бізнесу фінансувати школи та лікарні разом із державою

На тлі рекордного дефіциту федерального бюджету влада Росії закликає бізнес долучатися до фінансування освіти та медичної сфери.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців, повідомляє преслужба Кремля.

"Відповідальний бізнес не відокремлює себе від населеного пункту, регіону своєї присутності, бере активну участь у їх розвитку, разом з державою вкладається в школи, університети, систему освіти, охорони здоров'я, у всі сфери, які дуже важливі, чутливі для громадян, підтримує соціальні програми", – сказав Путін, виступаючи перед російськими бізнесменами.

Він також запропонував заснувати спеціальну премію для найбільш "відповідальних" російських компаній.

"Крім того, пропоную подумати про щорічну публікацію нефінансової звітності для великих підприємств. У ній розповідатиметься про те, що та чи інша компанія зробила для суспільства, для конкретного селища, міста, регіону, для своєї країни", – запропонував Путін.

Як повідомлялося, у березні У Росії різко зросли борги з виплати зарплат учителям.

При цьому дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.