Єврокомісія запускає нову програму допомоги українським містам

Європейська Комісія запускає нову європейську програму нарощування потенціалу Баухауз для надання допомоги муніципалітетам у реконструкції та відновленні України.

Як повідомляє ЄК, це рішення було прийнято за результатами кількох заходів, зокрема, зустрічі між членами Комісії та урядом України, що відбулася у Києві 2 лютого, саміту ЄС-Україна, що відбувся 3 лютого, а також візиту європейського комісара Віргініюса Синкявічюса до Києва 16-17 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

"Програму буде запущено в другій половині дня під час зустрічі високого рівня з комісаром Віргініюсом Синкявічюсом. Ініціатива щодо нарощування потенціалу спрямована на те, щоб надихнути та надати практичну допомогу муніципалітетам, які беруть участь у реконструкції та відновленні України", – пояснили в Єврокомісії.

Також повідомляється, що програма організована українськими партнерами та спільно з ними, такими як Ro3kvit, ReThink, Covenant of Mayors East та Радою архітекторів Європи. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісари Марія Габріель та Еліза Феррейра візьмуть участь у заході через відеозвернення.

Коментуючи дану подію, фон дер Ляєн сказала: "Ми відновимо Україну. Ми повинні, і ми це робитимемо. Реконструкція, яку заслужила Україна, має бути виконана в дусі Новоєвропейського Баухаузу. У проєкті беруть участь містобудівники, інженери, і концепція Новоєвропейського Баухаузу надихне їх. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити руйнацію війни на можливість побудувати прекрасне і здорове майбутнє для України".

Раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про необхідність залучення до відновлення повоєнної України приватних інвестицій, як із самої України, так і з Євросоюзу, для чого мають бути створені сприятливі умови.