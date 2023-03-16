"Газпром" отримав за рік позови від "Нафтогазу" і п’яти європейських компаній

У 2022 році одразу кілька іноземних контрагентів почали арбітражні процеси проти російського "Газпрому".

Про це йдется у звітності російського монополіста, повідомляє Інтерфакс.

Зокрема, НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому" у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати. "Нафтогаз" вимагає доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати". 15 лютого 2023 року Міжнародна торгова палата повідомила "Газпрому" про рішення дозволити розгляд справи арбітражним трибуналом.

Крім того, фінська Gasum Oy 13 травня 2022 року повідомила "Газпром експорт" про початок арбітражного розгляду чеоез розірвання контракту на постачання газу від 12 березня 1994 року та скасування зобов'язань щодо оплати раніше виставлених на його її рахунків. Рішення у цій справі винесено 14 листопада 2022 року. Вимоги Gasum та зустрічні вимоги "Газпром експорту" задоволені частково, серед іншого трибунал зобов'язав фінську компанію виплатити 300 млн євро заборгованості. Арбітраж також зобов'язав сторони продовжити переговори щодо контракту для врегулювання ситуації з подальшими поставками газу через вимогу Росії платити за паливо в рублях..

Німецька RWE Supply & Trading GmbH 3 листопада 2022 року направила на адресу Міжнародного арбітражного суду МТП повідомлення про ініціювання двох арбітражних розглядів за рамковим контрактом на постачання природного газу, а також за рамковою угодою про продаж природного газу від 27 лютого 2019 року.

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Польська компанія PGNiG (зараз це PKN Orlen) 31 березня 2022 року направила на адресу ПАТ "Газпром" повідомлення про ініціювання арбітражного розгляду спеціальним арбітражним трибуналом (ad hoc) за правилами ЮНСІТРАЛ проти "Газпрому" та "Газпром експорту" з вимогою відсотків за ретроактивною виплатою за арбітражним рішенням від 30 березня 2020 року. Арбітражний суд у цій справі сформовано, 16 листопада 2022 року відбулося організаційне слухання.

Італійська Eni 20 травня 2022 року направила на адресу "Газпром експорту" повідомлення про початок арбітражного розгляду через вимогу Росії оплачувати постачання газу в рублях. Слухання мають відбутися 13-17 травня 2024 року. "Газпром" подав заяву для збільшення термінів розгляду.

Французька Engie 26 січня 2022 року направила до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма повідомлення про початок арбітражного розгляду проти "Газпром експорту" щодо перегляду ціни за контрактами на постачання газу. Арбітражний трибунал у цій справі сформовано. Слухання мають відбутися 18-23 березня 2024 року.

Як повідомлялося, вже у лютому 2023 року чеська енергетична компанія CEZ 8 лютого ініціювала позов проти російського "Газпрому" до міжнародного арбітражного суду у Женеві.