Європейський центральний банк знову підвищив ставки до максимуму з 2008 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Базову процентну ставку за кредитами підвищено до 3,5%, ставку за депозитами – до 3%, ставку за маржинальними кредитами – до 3,75%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними на сайті ЄЦБ, це найвищий рівень ставок з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Регулятор очікує, що інфляція в єврозоні залишатиметься "надто високою" протягом тривалого часу.

"Підвищений рівень невизначеності підтверджує важливість збереження нашого підходу до прийняття рішень щодо грошово-кредитної політики на основі поточних даних", – йдеться у коментарі ЄЦБ.

Подальші рішення регулятор має намір ухвалювати, враховуючи оцінки перспектив інфляції.

"Рада керуючих ЄЦБ уважно стежить за поточною ринковою напруженістю і готова вжити необхідних заходів для забезпечення цінової та фінансової стабільності в єврозоні. Європейський банківський сектор є стійким, показники достатності капіталу та ліквідності банків – сильними", – наголошує ЄЦБ.

"У будь-якому випадку ЄЦБ має всі необхідні інструменти для вливань ліквідності у фінансову систему єврозони у разі потреби", – зазначається у повідомленні.

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Портфель облігацій, придбаних ЄЦБ у рамках програми Asset Purchase Programme (APP), скорочується помірними та передбачуваними темпами, зазначається у коментарі.

Як і планувалося, портфель продовжить зменшуватись у середньому на 15 млрд євро на місяць до кінця червня 2023 року, після чого регулятор визначить подальші темпи його скорочення.

Як повідомлялося, на початку лютого Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 50 базисних пунктів. Зокрема, ЄЦБ підвищив базову процентну ставку за кредитами до 3%, ставку за депозитами – до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 3,25%.