Євросоюз продовжив дію "транспортного безвізу" для України ще на рік

Дію Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та ЄС продовжать до 30 червня 2024 року.

Відповідна домовленість досягнута під час першого засідання Спільного комітету Угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", – прокоментував рішення голова міністерства Олександр Кубраков.

За його словами, Україна разом з європейськими партнерами продовжує розвивати логістичну інфраструктуру на кордоні.

Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали Угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень 29 червня 2022 року, документ скасував необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС.

Після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилась на 53%, а сама ж кількість перетинів – на 43%.

Угода також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.