Держкомпанія під керівництвом Мецгера планує позичити додаткові кошти на програму "єОселя"

Компанія "Укрфінжитло" спільно з урядом та Міністерством економіки працює над залученням додаткового фінансового ресурсу для програми доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Так, на засіданні Кабінету міністрів 14 березня відбулося погодження й затвердження стратегії та фінансового плану "Укрфінжитла", що дозволить розпочати процес залучення додаткових коштів, у тому числі на відкритому фінансовому ринку.

"Наступні етапи передбачають отримання кредитних пропозицій та їх погодження Міністерством економіки та Міністерством фінансів. Щойно відповідні процедури будуть завершені, "Укрфінжитло" зможе отримати грошові кошти для видачі наступних траншів банкам-партнерам "єОселі". Ініційовано також окремі законодавчі зміни до Податкового кодексу України, що може збільшити обсяг коштів для подальшого розвитку програми. Постійно проводиться й робота з міжнародними організаціями та фондами для налагодження взаємовигідної співпраці", – зазначається у повідомленні.

"Укрфінжитло" зазанчає, що наприкінці січня цього року наявні кошти "єОселі" були повністю розподілені між банками-партнерами. Незважаючи на це, з того часу видано понад 110 кредитів на майже 160 млн грн. Більшість позичальників – понад 80% – традиційно представляють категорію військовослужбовців ЗСУ за контрактом та правоохоронців. Крім цього, понад 23 тис. громадян подали заявки від початку роботи послуги в мобільному застосунку "Дія".

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики. Наприкінці 2021 року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

З 11 листопада 2022 року головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Напад стався після запитання щодо виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.