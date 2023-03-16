Нацполіція викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми

Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу шахрайських "сall-центрів" для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців. Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали.Фігуранти на території Дніпропетровської області налагодили розгалужену мережу шахрайських "сall-центрів" для видурювання коштів у громадян, у тому числі в іноземців. Наразі трьох організаторів та сімох учасників угруповання затримали.

У межах міжнародного співробітництва працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та теруправління в Дніпропетровській області, слідчого управлінням обласної поліції, Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з іноземними колегами з Генеральної прокуратури Республіки Латвія та Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції Республіки Латвія за підтримки Європолу та Євроюсту задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували міжнародну шахрайську схему, йдеться в повідомленні Нацполіції.

До її організації причетний мешканець Дніпра. Його надійними "помічниками" були двоє мешканців Дніпра. Вони та ще сім учасників злочинної групи налагодили роботу розгалуженої мережі шахрайських "сall-центрів" на території міста Кам’янське, штат яких налічував понад 60 осіб.

Кожному учасникові була відведена своя роль в оборудці: контроль за роботою "сall-центрів", підбір кадрів, координація співробітників, легалізація коштів тощо. Операторів ретельно відбирали, інструктували та надавали "клієнтські бази", які за попередніми даними скуповували в DarkNet.

Працівники "сall-центрів" дзвонили громадянам від імені співробітників служби безпеки іноземних банків чи поліції. Під приводом фіксування шахрайських дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, вони випитували конфіденційну інформацію громадян.

Надалі переводили кошти через "дропів" на карткові рахунки афілійованим особам. Ще одним способом виведення коштів у готівку було придбання за кордоном різноманітної техніки, яку реалізовували через магазин електроніки в Дніпрі. За попередніми даними, місячний оборот від оборудки складав 5 млн грн.

Більшість потерпілих від злочинної схеми – це громадяни Латвії. Проте, відповідно до отриманої інформації, на "гачок" шахраїв потрапили також громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини. Дана інформація перевірятиметься в ході подальших слідчих дій.

15 березня правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали трьох організаторів та сімох активних учасників злочинної групи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім того, провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях "сall-центрів". Вилучено готівку, "чорнові" записи, комп’ютерну техніку, зброю, авто та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі затриманим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 1 і 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 4 ст. 28, ч. 3 і 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Продовжуються заходи для встановлення повного кола осіб, які постраждали внаслідок шахрайської схеми.