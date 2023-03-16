Виплати військовим у лютому зросли до 77 мільярдів, – Мінфін
За лютий 2023 року касові видатки загального фонду державного бюджету зросли до 227,2 мільярда гривень, порівняно із 183,9 млрд грн у січні.
Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 березня.
Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому зросли до 76,9 млрд грн, порівняно із 71,8 млрд грн у січні, 99 млрд грн – у грудні, 88,1 млрд грн – у листопаді, 81,3 млрд грн – у жовтні, 82,9 млрд грн – у вересні, 87,8 млрд грн – у серпні, 62 млрд грн – у липні, 75,7 млрд грн – у червні минулого року.
Водночас видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України у лютому зросли до 41,9 млрд грн, порівняно із 28,7 млрд грн у січні, 38 млрд грн – у грудні, 18,4 млрд грн – у листопаді та 35,9 млрд грн у жовтні минулого року.
Загалом видатки дердбюджету на оплату праці з нарахуваннями у лютому склали 98,4 млрд грн, на оплату товарів і послуг – 62,2 млрд грн.
Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) у лютому склали 42,3 млрд грн. Трансферти місцевим бюджетм – 9,9 млрд грн.
На обслуговування державного боргу за місяць спрямували 12,1 млрд грн.
Як повідомлялося, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не будуть отримувати доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.
Водночас з 1 лютого збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців.
Згідно з оприлюдненими Міноборони таблицями, грошове забезпечення рядових, сержантів та старшин за контрактом, які залучені до виконання бойових дій або спеціальних завдань, зменшиться більш ніж удвічі. Водночас у випадку виконання бойових завдань або безпосередньої участі у бойових діях виплати зростуть в середньому на 7-9 тисяч гривень.
Завдяки зміні порядку нарахування доплат військовослужбовцям держава планує заощадити близько 100 мільярдів гривень, розповідав міністр оборони Олексій Резніков.
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