Латвія уже надала Україні військової допомоги на 300 мільйонів євро, – Шмигаль

Латвія вже надала Україні військової допомоги на 300 млн євро, а з реалізацією нового пакета ця сума зросте до 370 млн євро.

"Україна вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 млн євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 млн євро, або більш ніж 1% ВВП Латвії", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвійської Республіки Кріш’янісом Каріньшем, передає Укрінформ.

Також Шмигаль підкреслив, що Україна цінує зусилля латвійських партнерів для навчання українських військових за стандартами НАТО, що, за його словами, робить Україну на крок ближче до перемоги.

Крім того, Шмигаль поінформував, що уряд Латвії одним із перших затвердив національну позицію щодо підтримки членства України в ЄС, і подякував за таке рішення та подальшу консультаційну й адвокаційну роботу з цього питання.

Раніше повідомлялося, що Україна та Латвія працюють над подальшим розвитком і зміцненням торговельно-економічних відносин. Зокрема, Україна зацікавлена реалізовувати проєкт розвитку логістичних шляхів.