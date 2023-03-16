У "Слузі народу" пояснили необхідність рекордного збільшення видатків держбюджету

Ініційоване Кабміном рекордне збільшення оборонного бюджету на 518 млрд грн пов’язане зі зростанням кількості військовослужбовців і переглядом прогнозу, який тепер передбчає, що війна не завершиться до кінця року.

Про це розповіла народна депутатка від "Слуги народу", голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, повідомляє пресслужба парламенту.

Вона нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення видатки держбюджету збільшилися вдвічі – фактично ще один звичайний бюджет Україна витрачає на оборону і при цьому Кабмін пропонує знову збільшити видатки на цей сектор на 20%.

"Це безпрецедентне збільшення, і в історії України такого збільшення ще не було, що привертає до себе дуже багато уваги. 96% із тих коштів, які пропонує додати уряд, підуть безпосередньо на потреби ЗСУ, Нацгвардію, прикордонників, Головне управління розвідки.Тут є два фактори, чому потрібне таке збільшення", – зазначила голова Бюджетного комітету.

За її словами, перший фактор – це зростання кількості військовослужбовців, що потребує відповідного фінансування. Другий фактор, додала Підласа, – це прогноз можливості ведення бойових дій до кінця 2023 року й забезпечення війська всім необхідним на цей час.

Водночас народна депутатка наголосила, що всі витрати на оборону фінансуються із наших власних ресурсів – надходжень від податків, митниці, приватизації, а також запозичень на внутрішньому ринку через військові облігації.

"Усі власні ресурси ми спрямуємо зараз на потреби війська, а якщо будемо відчувати брак ресурсів, то будемо запозичувати на внутрішньому ринку. У бюджет уже закладено збільшення таких запозичень на 271 мільярд гривень, ця сума потрібна, щоби профінансувати всі наші видатки. Що стосується так званих цивільних видатків, то на них уряд буде здійснювати зовнішні запозичення, а також домовлятися про грантову безповоротну допомогу", – пояснила голова Бюджетного комітету.

Вона додала, що у квітні очікується початок нової програми розширеного фінансування з МВФ. Це не покриє всю потребу бюджету, тому гроші шукатимуть в інших донорів.

"Минулого року значну підтримку нашого бюджету надавали Канада, Німеччина, Велика Британія, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк. Я думаю, що уряд продовжить працювати з цими партнерами, щоб отримати підтримку від них", – додала Підласа.

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Як повідомлялося, уряд України цього тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Для фінансування довитрат, зокрема, планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні – на 271,3 млрд грн.

Доходи держбюджету на 2023 рік затверджено в розмірі 1,33 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,17 трлн грн, тоді як витрати – відповідно 2,58 трлн грн та 2,3 трлн грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1,3 трлн грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду – 1,12 трлн грн. Передбачається, що його буде профінансовано майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $38 млрд.