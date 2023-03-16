Білий дім анонсував підготовку нового пакету військової допомоги Україні

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про підготовку нового пакета оборонної підтримки для України, який буде оголошено найближчим часом.

"Найближчими днями ви побачите ще одне оголошення про надання безпекової допомоги від Сполучених Штатів", – сказав Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

Він підкреслив, що підтримка України з боку США "не має рівних у всьому світі з погляду того, які можливості та які суми ми погодилися надати".

У цьому контексті Кірбі наголосив, що Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтебрег заявив, що сумарна вартість наданої Україні військової допомоги від союзників скала близько 150 млрд євро.