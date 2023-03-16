Справа Пивоварського: суд призначив ексміністру 10 мільйонів застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн.

Як повідомляє пресслужба суду, кошти у вигляді застави потрібно внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

На підозрюваного до 16 травня також покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, детектива та суду; повідомляти про виїзди за межі Києва та області, а також утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) просило суд застосувати до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у 20 млн грн.

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Як повідомлялося, 22 лютого детективи НАБУ повідомили ексміністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживаннях, через які держава зазнала збитків на понад $30 млн.

У НАБУ повідомили, що в липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.