ВАКС арештував одного з підозрюваних у справі про розкрадання в "Укргазбанку"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк" Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з банку 206 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до одного з фіктивних агентів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6,44 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу триватиме до 14 травня.

Загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління "Укргазбанку", колишній голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

За даними слідства, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів. Впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

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Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього голови правління НБУ Кирила Шевченка у вигляді тримання під вартою. Це рішення відкриває шлях для внесення Шевченка, який знаходиться у Австрії, до бази Інтерполу, без чого неможливо провести його екстрадицію.

Нагадаємо, 6 жовтня минулого року НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, повідомлення про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.

Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і виїхав за кордон нібито на лікування.

Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".