Українці обрали нову назву для "Південної залізниці"
У застосунку "Дія" українці обрали нову назву для "Південної залізниці". Найбільше голосів віддали назві "Харківська".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.
Голоси розподілились так:
- Харківська залізниця – 335,6 тис. голосів;
- Слобожанська залізниця – 234,7 тис. голосів;
- Східна залізниця – 232,5 тис. голосів;
- Слобідська залізниця – 57,4 тис. голосів.
Опитування відбулося в межах проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого – повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Раніше українці обрали варіант для перейменування "Південно-Західної залізниці" – Центральна залізниця.
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