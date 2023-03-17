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Українці обрали нову назву для "Південної залізниці"

укрзалізниця,кордон,польща,залізниця

У застосунку "Дія" українці обрали нову назву для "Південної залізниці". Найбільше голосів віддали назві "Харківська".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів.

Голоси розподілились так:

  • Харківська залізниця – 335,6 тис. голосів;
  • Слобожанська залізниця – 234,7 тис. голосів;
  • Східна залізниця – 232,5 тис. голосів;
  • Слобідська залізниця – 57,4 тис. голосів.

Опитування відбулося в межах проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого – повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Раніше українці обрали варіант для перейменування "Південно-Західної залізниці" – Центральна залізниця.

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голосування (19) залізниця (847) Мінцифри (834) Дія (643)


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