НАЗК виявило у Черкасського "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника очільника Державної митної служби Руслана Черкасського необґрунтовані активи на $150 тис. Посадовець каже, що отримав їх у подарунок від батька-пенсіонера.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зазначається, що у червні 2020 року Черкасський подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він зазначив, що отримав від свого батька в подарунок 3,99 млн грн.
"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", – додали в Нацагентстві.
НАЗК направило матеріали до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.
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Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.
А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.
Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.
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Та він же просто "підписав декларацію, не читаючи", бідака!
як там у класиків: с таким счастьем и на свободе
Бiсять вже тi застави, бо яку в пакicть такий паразит не зробив, його виручайе застава.
За такою логiкою, якщо в мене нема застави, то я автоматично преступник, а цей гад з заставою - всемогучий Бох.
Розробники гнійні.