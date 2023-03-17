НАЗК виявило у Черкасського "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника очільника Державної митної служби Руслана Черкасського необґрунтовані активи на $150 тис. Посадовець каже, що отримав їх у подарунок від батька-пенсіонера.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що у червні 2020 року Черкасський подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він зазначив, що отримав від свого батька в подарунок 3,99 млн грн.

"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", – додали в Нацагентстві.

НАЗК направило матеріали до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.

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Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.