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Новини
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НАЗК виявило у Черкасського "подаровані" батьком-пенсіонером $150 тисяч

черкасський

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника очільника Державної митної служби Руслана Черкасського необґрунтовані активи на $150 тис. Посадовець каже, що отримав їх у подарунок від батька-пенсіонера.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що у червні 2020 року Черкасський подав до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Він зазначив, що отримав від свого батька в подарунок 3,99 млн грн.

"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", – додали в Нацагентстві.

НАЗК направило матеріали до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.

Читайте також: Комісія з держслужби рекомендувала звільнити заступника голови Митниці Черкасського, – нардеп

Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Митної служби В’ячеслава Демченка та двох його заступників.

А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.

Черкасського називають реальним керівником митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Автор: 

декларація (556) НАЗК (518) Державна митна служба (488)


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Топ коментарі
+12
Що це 150 тисяч для хабарника такого рангу??? Це кишенькові гроші за одну зміну.Вони всі мільйонери з десятками земельних ділянок, елітних квартир та маєтків в тому числі за кордоном.
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17.03.2023 12:27 Відповісти
+7
черкаський,бухарський,татарський---одні клікухи ворів в законі і це в воюючій країні, нема слів-одні матюки
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17.03.2023 13:30 Відповісти
+6
"Какие честные глаза"...Батько з матусею все життя не пили,не їли,збирали по копієчці синочку...Коли вже цих тварин будуть вішати на каштанах?Ніколи?Ну,тоді і "***** плакать".
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17.03.2023 14:55 Відповісти
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Що це 150 тисяч для хабарника такого рангу??? Це кишенькові гроші за одну зміну.Вони всі мільйонери з десятками земельних ділянок, елітних квартир та маєтків в тому числі за кордоном.
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17.03.2023 12:27 Відповісти
Тю! Із-за якогось дріб*язку втрачати такого потужного кадра?!
Та він же просто "підписав декларацію, не читаючи", бідака!
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17.03.2023 12:48 Відповісти
черкаський,бухарський,татарський---одні клікухи ворів в законі і це в воюючій країні, нема слів-одні матюки
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17.03.2023 13:30 Відповісти
А ще Сумський, Уманський, Смілянський, це всі нащадки однієї хитрої нації.
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17.03.2023 18:35 Відповісти
Добре мати татуся-пенсіонера...
як там у класиків: с таким счастьем и на свободе
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17.03.2023 14:50 Відповісти
"Какие честные глаза"...Батько з матусею все життя не пили,не їли,збирали по копієчці синочку...Коли вже цих тварин будуть вішати на каштанах?Ніколи?Ну,тоді і "***** плакать".
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17.03.2023 14:55 Відповісти
а в мого батька пенсия 1500 гривень
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17.03.2023 15:37 Відповісти
О колядники Зе,добре прибарахлились онукам та правнукам вистачить ..
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17.03.2023 17:17 Відповісти
Кто бы мне подарил 150 тысяч дол..??
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17.03.2023 17:40 Відповісти
да что же вы все такие меркантильные ?! Ну неужели непонятно? Его отец - каждый год откладывал по 1000 долл. и вот , спустя 150 лет, он наконец, смог оставить 150 к долл своему сыночку
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17.03.2023 18:56 Відповісти
Точно..А квартиру в Киеве и паркоместо ему подарили сослуживцы в честь выхода на заслуженный отдых.
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17.03.2023 20:06 Відповісти
а вы сюда что, - сомневаться пришли?
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17.03.2023 20:17 Відповісти
Ще одне пташенятко з єрмако-татарчуковського гніздечка вивалилось,і знову стара-нова казочка -татусь подарував ...
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17.03.2023 19:10 Відповісти
рідка скотинка але тупенька.........маємо результат
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17.03.2023 20:46 Відповісти
Насіров чи екс голова НБУ, мабуть, показаЛИ варіанти, як ЛОХІВ розвести???
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17.03.2023 22:08 Відповісти
Отак колись дружбан Рюкзакяна Геращенко на запитання на які шиші він розкошує відповів,що йому дуже допомагає тесть-пенсіонер з Полтавщини.Потім виявилось,що у тестя пенсія 2 000 гривень.
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18.03.2023 05:51 Відповісти
всем ясно- брал взятки , ну и дальше оставим корыто?
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18.03.2023 06:53 Відповісти
Спочатку дорогі подарунки щедрих батьків-пенсіонерів, потім - одіяло в клітинку, як у героя нашого часу Насірова...
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18.03.2023 09:51 Відповісти
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18.03.2023 10:22 Відповісти
Тварі не нажруться.потрібно їх просто валить без суда.
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18.03.2023 11:39 Відповісти
такi мажори i з клiтки виходять "пiд заставу" в 100000550000 долларов, та кажуть що добрий батько пенсiонер врятував. КОли вже ту заставу приберуть... Бо виходить, що наворовало шобло, а потiм друг друга заставами витягають з зони.

Бiсять вже тi застави, бо яку в пакicть такий паразит не зробив, його виручайе застава.

За такою логiкою, якщо в мене нема застави, то я автоматично преступник, а цей гад з заставою - всемогучий Бох.
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18.03.2023 12:21 Відповісти
Я, вже казав не одноразово. Митники і судді, то організовані злочинні угруповання які покриваються , різноманітними сапами і набу і т, д. Ну звільнили його, і що, він всіх купив, і поцілуйте його в сраку

Розробники гнійні.
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13.04.2023 23:29 Відповісти

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