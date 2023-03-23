Естонія наполягатиме на зниженні максимальної ціни на російську нафту

Естонія наполягатиме на зниженні обмеження максимальної ціни на російську нафту, запровадженого на рівні країн G7 ("Великої сімки").

Про це прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті на 42% менше і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку Росії та її здатність заправляти свою військову машину. Тому ми маємо продовжувати далі", – сказала очільниця естонського уряду.

Каллас також наголосила, що Естонія виступає проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо так званої "зернової угоди".

"Ми не повинні послаблювати санкції", – наголосила вона, зауваживши, що Росія все ще може використовувати 18 портів для експорту сільськогосподарської продукції до третіх країн і що лише близько десятка російських банків потрапили під санкції Заходу.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу раніше закликав Європейський Союз вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту, яка зараз становить $60, і ще більше обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні.

Однак, за даними Bloomberg, країни "Великої сімки" (G7), ймовірно, не переглядатимуть цього тижня обмеження цін на російську нафту, оскільки частина країн не підтримує цей крок.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.