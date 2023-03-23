Естонія наполягатиме на зниженні максимальної ціни на російську нафту
Естонія наполягатиме на зниженні обмеження максимальної ціни на російську нафту, запровадженого на рівні країн G7 ("Великої сімки").
Про це прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила перед початком саміту ЄС у Брюсселі у четвер, повідомляє Deutsche Welle.
"Ми знаємо, що Росія заробляє на нафті на 42% менше і бачимо, що економічні санкції, включно з обмеженням цін на нафту, впливають на економіку Росії та її здатність заправляти свою військову машину. Тому ми маємо продовжувати далі", – сказала очільниця естонського уряду.
Каллас також наголосила, що Естонія виступає проти будь-якого послаблення санкцій проти Росії, чого домагається Москва в переговорах щодо так званої "зернової угоди".
"Ми не повинні послаблювати санкції", – наголосила вона, зауваживши, що Росія все ще може використовувати 18 портів для експорту сільськогосподарської продукції до третіх країн і що лише близько десятка російських банків потрапили під санкції Заходу.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу раніше закликав Європейський Союз вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту, яка зараз становить $60, і ще більше обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні.
Однак, за даними Bloomberg, країни "Великої сімки" (G7), ймовірно, не переглядатимуть цього тижня обмеження цін на російську нафту, оскільки частина країн не підтримує цей крок.
Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.
Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.
Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.
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