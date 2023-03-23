Офіційний захист у ЄС оформили 4,3 мільйона українців

У минулому році країни Європейського Союзу надали тимчасовий захист понад 4,3 млн людей з України, які тікали від російської агресії.

Про це свідчать дані Євростату.

"У 2022 році члени ЄС надали 4 331 200 статусів тимчасового захисту громадянам країн, які не входять до ЄС, і які втікали з України через вторгнення РФ. Станом на 31 грудня 2022 року статусом скористалися 3 826 600 осіб", – йдеться у повідомленні.

Різниця між двома цифрами відповідає припиненню статусу тимчасового захисту, оскільки колишні отримувачі цього статусу або залишили країну або отримали інший статус.

Як повідомлялося, напередодні уряд Канади оголосив про продовження дії програми підтримки біженців з України ще на рік.