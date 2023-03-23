Данія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України

Більшість депутатів у Фолькетингу (парламенті) проголосувала за вступ Данії до Європейського оборонного агентства.

Як пише DR.dk, це означає, що Данія тепер може брати участь у спільних з ЄС закупівлях боєприпасів для України, передає Європейська правда.

"Однією з перших речей, до якої ми з данської сторони можемо приєднатися і взяти участь, буде проєкт добровільного співробітництва в рамках Оборонного агентства щодо спільної закупівлі боєприпасів для України, який щойно розпочався", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Наразі Данія є єдиною з 27 країн-членів ЄС, яка не входить до складу Оборонного агентства.

На початку червня Данія на історичному референдумі після 30-річного утримання проголосувала за приєднання до спільної політики безпеки Європейського Союзу.

Без цього приєднання Данія не могла брати участь ні в Європейському оборонному агентстві, ні в постійній співпраці ЄС у військових проєктах.

У середині березня повідомлялося, що уряд Данії виділяє Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1 млрд данських крон (понад $140 млн).