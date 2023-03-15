Данія надає новий пакет військової допомоги Україні на $140 мільйонів

Уряд Данії виділяє Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 1 млрд данських крон (понад $140 млн).

Як ідеться в заяві Міністерства оборони Данії, до пакета допомоги увійдуть боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ракети для ППО, передає Укрінформ.

Серед іншого, Данія передає 21 робота для розмінування, 15 генераторів для військових потреб, 15 тис. комплектів одягу для захисту від дощу, 9 мобільних станцій ремонту важкої техніки та 6 ангарних наметів.

Як повідомлялося, уряд Данії та більшість партій у данському парламенті домовилися про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.