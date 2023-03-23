Російські нафтові компанії зменшують обсяги буріння свердловин

Нафтосервісні компанії з кінця 2022 року спостерігають тенденції до скорочення попиту на свої послуги у Росії.

Про це повідомив президент російського "Національної асоціації нафтогазового сервісу" Віктор Хайков, передає Інтерфакс.

"Інформація від підрядників йде цього року, і частково вже говорили про це наприкінці минулого року, що виробнича програма замовників скорочується. Тобто планові обсяги буріння, операцій гідророзривів пласта тощо вони скорочуються", – розповів Хайков.

Він уточнив, що російські нафтові компанії заморожують менш рентабельні проєкти або зменшують обсяги робіт на них.

"Десь навпаки збільшують. Але в середньому є такі побоювання, що швидше за все скорочуватимуться обсяги робіт", – додав Хайков.

Він пояснив, що російським нафтовим компаніям складно будувати виробничі плани в умовах санкцій.

"Росія так чи інакше продає свою нафту, яку видобуває. Але невідомо що буде далі, наскільки коригуватимуть (видобуток, – ред.) санкційні обмеження. Багато ризиків – вони не дозволяють сервісним і виробничим компаніям планувати і свою виробничу діяльність, і кадрову, і фінансову, і інвестиційну, і технологічну, зокрема в частині імпортозаміщення", – пояснив експерт.

Він додав, що серед найбільш критичних проблем галузі, що виникли після початку повномасштабної війни в Україні – дефіцит кваліфікованих кадрів.

"Нафтові компанії розміщували замовлення на будівництво свердловин та супутні послуги у досить великих обсягах, але фізично забезпечити це неможливо, тому що не вистачає фахівців. Припустимо, є бурова установка, а бурових бригад немає: дуже велика кількість бурових команд була, в тому числі, з України, вони зі зрозумілих причин тут уже не працюють, багато російських працівників, коли їх скоротили раніше, просто пішли з галузі в іншу сферу... виконати. На мій погляд, це одна з причин, чому Росія не змогла зрештою обрати свої квоти на видобуток нафти", – зазначає Хайков.

З огляду на очікування скорочення обсягів робіт, кадрова проблема не має такого гострого характеру, як рік тому, проте вона досі не вирішена: "І зараз дефіцит є".

Читайте також: В уряді Росії спрогнозували падіння видобутку нафти і газу

Як повідомлялося, публічно російська влада заявляє про примусове обмеження видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу до червня 2023 року.

Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.