"Укрзалізниця" зменшила відвантаження зерна у березні на 15%

"Укрзалізниця" в березні перевозить помітно менше зернових вантажів, ніж у січні-лютому, через сповільнену роботу "зернового коридору" й посилення ветеринарного контролю на польському кордоні.

"Середньодобовий обсяг навантаження зерна на "Укрзалізниці" в березні становить 85 тис. тонн. Цей показник залишається низьким. У січні-початку лютого ми вантажили понад 100 тис. тонн на добу", – повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Ткачова, майже два тижні учасники ринку перебували в стані невизначеності щодо того, чи буде продовжено роботу "зернового коридору".

Згідно з оперативними даними, за 22 дні березня на залізничній мережі було навантажено 1,82 млн.тонн зерна. Із цього обсягу – 1,76 млн тонн в експортному сполученні: 1,23 млн тонн – у напрямку портів та 535,3 тис. тонн – у напрямку західних сухопутних залізничних переходів.

На зерно припадає 22,5% у структурі відправлень вантажів у березні.

"Зберігається співвідношення: на 1 тонну, яку вантажимо в напрямку західних прикордонних переходів, припадає приблизно 2,5 тонни зерна, яке йде у напрямку портів", – сказав Ткачов, зазначивши, що динаміка залишається низькою.

За його словами, хорошими показниками можна вважати 1 млн тонн зерна у напрямку західних прикордонних переходів та 2 млн тонн у напрямку портів. Таких показників було досягнуто попередніми місяцями в роботі "Укрзалізниці".

"На жаль, сьогодні 1,76 млн тонн, і ми відстаємо і сухопутними переходами, і портами. Але це питання не до "Укрзалізниці" – у нас є всі необхідні ресурси для збільшення потоків", – констатував Ткачов.

Він висловив сподівання, що у зв'язку із продовженням роботи "зернового коридору" перевезення зерна активізуються. Очікуються покращення і в ситуації на польському кордоні.