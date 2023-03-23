У Росії запровадять покарання за розрахунки криптовалютою

Російська Держдума розгляне пропозиції уряду РФ про запровадження кримінальної відповідальності за розрахунки криптовалютою та організацію криптовалютних бірж.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з фінансового ринку Анатолій Аксаков, повідомляє російський Інтерфакс.

"Цифрова валюта, криптовалюта у нас поки що не відрегульована... Практично підготовлено заходи відповідальності, у тому числі кримінальної відповідальності, за незаконні операції з криптовалютою", – сказав Аксаков, запевнивши, що поправки будуть розглянуті у квітні.

Згідно з чинним російським законодавством, громадянам не забороняється купувати криптовалюту на іноземних майданчиках, але заборонено проводити розрахунки в криптовалюті.

Підготовлений Мінфіном законопроєкт пропонує ввести адміністративні штрафи за прийом валюти для розрахунків за товари чи послуги. За оплату у криптовалюті громадян каратимуть штрафом у розмірі від 20 тис. до 200 тис. рублів, посадових осіб – від 50 тис. до 400 тис. рублів; юридичних осіб – від 100 тис. до 1 млн рублів з можливість конфіскації криптовалюти.

Також встановлюються штрафи за порушення порядку продажу криптовалюти, отриманої внаслідок майнінгу. При цьому порядок продажу "намайненої" криптовалюти передбачає її продаж лише поза Росією.

За організацію криптобірж (незаконна організація обігу цифрових валют) громадян каратимуть штрафом від 100 тис. до 300 тис. рублів або примусовими роботами терміном до 4 років, або позбавленням волі терміном до 7 років.

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Крім того, Мінфін РФ просить запровадити покарання у вигляді трьох років в'язниці за злісне ухилення від виконання передбаченого податковим законодавством РФ обов'язку подавати звіт про операції (цивільно-правові угоди) з цифровою валютою обсягом понад 15 млн рублів за три роки.

При цьому раніше експерти зазначали, що низка російських компаній-експортерів, зіткнувшись з неможливістю провести розрахунки у валюті через санкції, використовують криптовалюту.