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Новини
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Суд арештував акції дружини Медведчука у заводі "Дніпроспецсталь" на 440 мільйонів

медведчук,марченко

Суд арештував 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, їхня загальна вартість становить понад 440 млн грн.

Зазначається, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", – наголосили в СБУ.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Раніше Оксані Марченко повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Автор: 

арешт (850) Медведчук Віктор (358) СБУ (1536) Марченко Оксана (41) Дніпроспецсталь (7)


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для них это 3 копейки
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24.03.2023 14:05 Відповісти
А теперь в течении года это предприятие будет не у держави а в частной структуре или держава отдаст в управлении частной структуре как это было сделано с квартирами Януковича на Оболонской набережной, Дерьмаковское ручное сбу это коммерческая организация Ермака уже обилетело Столара и многих других, кто не верит возьмите проанализируйте кто получает в управление арестованное имущество а также как распродается арестованное имущество за копейки определенным структурам которые долю отстёгивают Ермаку и Арахамии
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24.03.2023 22:08 Відповісти
не согласен ! Этот завод принадлежит лужниковским, Дерьмак всячески препятствует конфискации их майна. Ни одно ООО не изьято. Пай Медведчука - это пай смотрящего. Недаром Богдан говорил, что Дерьмак хвастался, что он вхож в высшие ешелоны власти лаптестана. И, как говорил Ю.Швец, исключительно через кремлевскую диаспору горских евреев, близких друзей Х.....
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25.03.2023 01:15 Відповісти
отсосана шмарченко - шлюшка вора и бандита, по которому веревка плачет, проклятого мертветчука...
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25.03.2023 15:36 Відповісти
ты пропустил вову, бенядиктову и литинанта баканова друга вовы
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27.03.2023 10:36 Відповісти

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