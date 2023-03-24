Суд арештував акції дружини Медведчука у заводі "Дніпроспецсталь" на 440 мільйонів

Суд арештував 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, їхня загальна вартість становить понад 440 млн грн.

Зазначається, що це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тис. видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", – наголосили в СБУ.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року було арештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Раніше Оксані Марченко повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.