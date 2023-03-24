"Мотор Січ" Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підсанкційним іранським компаніям, – "Схеми"
У кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва під час обшуків знайшли документи, які свідчать про співпрацю підприємства з підсанкційними компаніями з Ірану.
Про це повідомляє проєкт "Схеми", журналісти якого отримали доступ до цих документів.
Зокрема, українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які РФ використовує у війні проти України.
Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала "Мотор Січ":
- Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
- Iran Aircraft Industries (IACI);
- Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).
Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО – це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.
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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.
Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
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"То ли ещё будет, ой-ой-ой"
Про вплив на роботу податкової, заблоковане відшкодування ПДВ, зловживання податківців з акцизами, вдячність Ігорю Абрамовичу та гральний бізнес, який у змові з банками обкрадає бюджет.
1 Директор підприємства(до того ж ,-і власник😏), намагатиметься зберегти виробництво,колектив,збільшити прибутки,й не його провина,що найбільшим клієнтом-споживачем є рф.
2.Продати вертолітні двигуни за кордон ,-не блок цигарок в обшивці.
Ці операції провелись з відома Державної служби експортного контролю (Павліченка),а значить,-і міністра економіки,і прем'єр-міністра,й можливо,-Єрмака.
Плюс штатний відділ СБУ на заводі.
Загалом,-купа людей.
3.Знову фігурує 2021 рік.
Хтось готувався до війни...
Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.
Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.
Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов. Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.
Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації та ірану. Ці люди у комплексі повинні за це відповідати."
Будучи по рівню розумової діяльності довбойобами, вони або "поклали" ці підприєсмства, аба перепродали їх кацапам. Так лягли нафтопереробка, кольорова металургія, Запорізький алюмінієвий, ЛАЗи, ХТЗ, КрАЗи, ЗАЗи, машинобудівні, авіаційні заводи, майже весь ОПК.
У 2018 році Україна лише відновила ввп на душу населення до рівня 1991 року, тоді як Туреччина збільшила його у 8 разів, країни Східної Європи - у 3-5 разів.
За це все ми дякуємо *********у...
Гетманцев та Іран (контрабанда зброї)
…..
І тут ви спитаєте: а до чого тут Гетманцев? Все по порядочку. Основним туристичним партнером авіакомпаній Родріга Мерхежа в Україні є ТОВ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП». Дана компанія використовує чартерні рейси винятково з вищезазначених авіакомпаній. «TPG» та «BRAVO AIRLINES» організовували спільну прес-конференцію та прес реліз з коментарями від Родріга Еліаса Мерхежа. Він тоді заявив, що «UM Аіг» та «BRAVO AIRLINES» бачать компанію «TPG» найближчими партнерами. Представники «TPG» сказали теж саме.
І ось тут ми дійшли до головного. Адже фактичними власниками групи компаній «Travel Professional Group» є сім'я Гетманцевих - Данило Олександрович та його мама Олена Дмитрівна. Компанія заснована 11.03.2009 Гетманцевою О.Д. До 19.10.2020 вона являлась її керівником, а до 26.05.2021 - засновником.Група компаній TPG має багато філій, зареєстрованих в Казахстані, Білорусі, Польщі, Кіпрі, Греції та Тайланді, тому фінансову діяльність групи відслідкувати дуже важко.
Представники місцевої туристичної індустрії часто заявляють, що сім'я Гетманцевих та Родріг Еліас Мерхеж насправді співвласники та мають спільний фонд авіакомпаній. Сама компанія «BRAVO AIRLINES» зареєстрована на підставну власницю Любов Орловську. Любов Орловська співвласниця української компанії ТОВ «АВІАЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» разом з дружиною Родріга Еліаса Мерхежа - Оленою. Іншого бізнесу Любов Орловська не має. Таким чином, Любов Орловська ймовірно являється формальним бенефіціаром авіакомпанії, яка прикриває справжнього її власника чи власників, якими і є, скоріш за все, Гетманцеви.
У своїй декларації за 2020 рік Гетманцев вказав, що його мати, як пов'язана з ним особа, надала кредит у розмірі 650 000 доларів США особі на ім'я «Родріг». У декларації за 2021 рік він уже вказав, що це Родріг Еліас Мерхеж. що говорить про очевидний зв'язок їхньої сім'ї з ним. Тобто, одним з головних контрабандистів зброї та літаків з України до Ірану. Підсумуємо. Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру. Та пов'язала з операціями російських та іранських спецслужб. Источник: ,, https://archive.ph/6XrWi
Що каже на то всьо барига-порношенко та клоун зеленський?
Де відкати, кому давали?
Хто брав?