"Мотор Січ" Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підсанкційним іранським компаніям, – "Схеми"

У кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва під час обшуків знайшли документи, які свідчать про співпрацю підприємства з підсанкційними компаніями з Ірану.

Про це повідомляє проєкт "Схеми", журналісти якого отримали доступ до цих документів.

Зокрема, українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які РФ використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала "Мотор Січ":

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО – це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.