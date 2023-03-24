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Новини
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"Мотор Січ" Богуслаєва продавала авіаційні двигуни підсанкційним іранським компаніям, – "Схеми"

богуслаєв

У кабінеті підозрюваного у колабораціонізмі експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва під час обшуків знайшли документи, які свідчать про співпрацю підприємства з підсанкційними компаніями з Ірану.

Про це повідомляє проєкт "Схеми", журналісти якого отримали доступ до цих документів.

Зокрема, українська компанія продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, які РФ використовує у війні проти України.

Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала "Мотор Січ":

  • Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);
  • Iran Aircraft Industries (IACI);
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Зокрема, DAMA, яка нині під номером 68 у санкційному списку РНБО – це іранська компанія, яка, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще у 2012 році. У 2022 році до них приєднались і США.

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Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (70) Іран (446) Мотор Січ (209) санкції (4378)


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Топ коментарі
+38
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24.03.2023 14:04
+21
Якщо ворог добрався до високої посади в державі, або ж володіє великим підприємством та ще й виробником продукції військового призначення, то і діяльність відповідної структури, яку він очолює, буде спрямована на користь ворогу і на шкоду Україні.
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24.03.2023 14:03
+20
Жесть ...
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24.03.2023 14:02
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24.03.2023 14:02 Відповісти
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24.03.2023 14:03 Відповісти
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24.03.2023 14:04 Відповісти
А зараз г-н Гетманцев розробляє нову податкову реформу в Україні...
"То ли ещё будет, ой-ой-ой"
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24.03.2023 14:13 Відповісти
Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить, я "в темі". Або "в долі". Або "в темі" і "в долі"

Про вплив на роботу податкової, заблоковане відшкодування ПДВ, зловживання податківців з акцизами, вдячність Ігорю Абрамовичу та гральний бізнес, який у змові з банками обкрадає бюджет.
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24.03.2023 14:33 Відповісти
Гетманцев вважає бізнес «гусаками, який треба обскубувати».
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24.03.2023 14:37 Відповісти
хароший специалист же!
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24.03.2023 15:19 Відповісти
а він, курва, ті гуси ростив, годував? скубальник їб...ий.
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24.03.2023 23:34 Відповісти
Якщо ворог добрався до високої посади в державі, або ж володіє великим підприємством та ще й виробником продукції військового призначення, то і діяльність відповідної структури, яку він очолює, буде спрямована на користь ворогу і на шкоду Україні.
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24.03.2023 14:03 Відповісти
А були ж довбодятли які голосили за цього риганала.
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24.03.2023 14:05 Відповісти
Жопорижжя майже на 85% ватне ... вжэ писля того, як отрымалы люлей и бИмб на дурни бошкы - стало доходыты ...
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24.03.2023 14:20 Відповісти
це скоріш за все фабрика тролів, ну й може люди, які цього гівна наслухалися, бо люди все так, якщо більшість скаже на чорне біле, то й я скажу, бо більшість не може помилятися. ну й фабрика тролів як раз і робить ілюзію тієї більшості, так не те що гетьманцева, так можна пса обрати.
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24.03.2023 23:36 Відповісти
Насправді важливі три моменти.
1 Директор підприємства(до того ж ,-і власник😏), намагатиметься зберегти виробництво,колектив,збільшити прибутки,й не його провина,що найбільшим клієнтом-споживачем є рф.
2.Продати вертолітні двигуни за кордон ,-не блок цигарок в обшивці.
Ці операції провелись з відома Державної служби експортного контролю (Павліченка),а значить,-і міністра економіки,і прем'єр-міністра,й можливо,-Єрмака.
Плюс штатний відділ СБУ на заводі.
Загалом,-купа людей.
3.Знову фігурує 2021 рік.
Хтось готувався до війни...
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24.03.2023 15:22 Відповісти
Готовились Бухали Зе & Д'ерьмак в Гуте , Буковеле с Каламоем ПРОДАВАЛИ УКРАИНУ Рашистам ,просчитывали , как можно больше хапнуть
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24.03.2023 21:57 Відповісти
ну то добре, що вони хоч дітей своїх на рашку не продали, бо "очень деньги били нужни". Що значить не їх провина? мозгів не мають, сердца не мають, гідності не мають, зрадники, готові будь-якому власнику сраку лизати, аби тільки годував.
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24.03.2023 23:37 Відповісти
Москалі, китайці, тепер іран - цей богуслаєв усіма можливими видами лайна замазаний?
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24.03.2023 14:04 Відповісти
Мабуть тому кацапи і домбілі завод.
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24.03.2023 14:04 Відповісти
Повторюю-це підприємство прпрасєйськє смердюче кубло і про це давно всім мешканцям Запоріжжя відомо.Питання лише в тому чому так довго цього не бачила влада в Києві...хоча є здогадки...
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24.03.2023 14:04 Відповісти
занесли чумодан бабла...
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24.03.2023 14:26 Відповісти
А хто сказав, що вони не бачили? Ви їх вважаєтє повними ідіотами? Дарма.
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24.03.2023 19:18 Відповісти
Еще помню как некоторые кричали что торговать с врагами ето хорошо они нам дают деньги в бюджет. Ну что как вам зароботок? разбогатели?
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24.03.2023 14:04 Відповісти
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24.03.2023 14:06 Відповісти
Недарма ж Богуслаєв носить високе звання Героя України.
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24.03.2023 14:06 Відповісти
А Данілич цілій купі гівнюків дав - там і Бойко, і Звягільський, і Кірпа з Засухою...
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24.03.2023 14:12 Відповісти
А медвечук голова адміністрації. Агент КГБ на такому посту?
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24.03.2023 15:01 Відповісти
Ну тут може бути, що його шантажем в АП москалі просунули через справу Гонгадзе, до якої очевидно прямо причетний попередних мертвечука Литвин...
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24.03.2023 15:32 Відповісти
певна процедура, щоб отримати дозвіл на такі продажі.

Спочатку треба отримати в РНБО дозвіл на перемовини, потім дозвіл на те, щоб підписати контракт.

Хто у нас очолює РНБО? Президент України. Без участі президента України і Єрмака такі речі ніколи не могли б статися.

Крім РНБО свій дозвіл повинно дати Міністерство закордонних справ - це Кулеба, зовнішня розвідка - це Буданов, Служба безпеки України - тоді ще Баканов. Ці люди разом з ним займалися продажем двигунів.

Той самий Милованов, очолював наглядову раду Укроборонпрому і не побачив нічого поганого, у тому, що ми продаємо двигуни для російської авіації та ірану. Ці люди у комплексі повинні за це відповідати."
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24.03.2023 14:08 Відповісти
Вобщем этот козлина оказался тем еще мудилой.
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24.03.2023 14:11 Відповісти
Таких богуслаєвих по всій країні ще дуже багато - всі "червоні директори", яким ********* за копійки роздав стратегічні підприємства у 90-х.

Будучи по рівню розумової діяльності довбойобами, вони або "поклали" ці підприєсмства, аба перепродали їх кацапам. Так лягли нафтопереробка, кольорова металургія, Запорізький алюмінієвий, ЛАЗи, ХТЗ, КрАЗи, ЗАЗи, машинобудівні, авіаційні заводи, майже весь ОПК.

У 2018 році Україна лише відновила ввп на душу населення до рівня 1991 року, тоді як Туреччина збільшила його у 8 разів, країни Східної Європи - у 3-5 разів.
За це все ми дякуємо *********у...
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24.03.2023 14:13 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/getmancev-daniil-aleksandrovich/

Гетманцев та Іран (контрабанда зброї)
…..
І тут ви спитаєте: а до чого тут Гетманцев? Все по порядочку. Основним туристичним партнером авіакомпаній Родріга Мерхежа в Україні є ТОВ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП». Дана компанія використовує чартерні рейси винятково з вищезазначених авіакомпаній. «TPG» та «BRAVO AIRLINES» організовували спільну прес-конференцію та прес реліз з коментарями від Родріга Еліаса Мерхежа. Він тоді заявив, що «UM Аіг» та «BRAVO AIRLINES» бачать компанію «TPG» найближчими партнерами. Представники «TPG» сказали теж саме.
І ось тут ми дійшли до головного. Адже фактичними власниками групи компаній «Travel Professional Group» є сім'я Гетманцевих - Данило Олександрович та його мама Олена Дмитрівна. Компанія заснована 11.03.2009 Гетманцевою О.Д. До 19.10.2020 вона являлась її керівником, а до 26.05.2021 - засновником.Група компаній TPG має багато філій, зареєстрованих в Казахстані, Білорусі, Польщі, Кіпрі, Греції та Тайланді, тому фінансову діяльність групи відслідкувати дуже важко.
Представники місцевої туристичної індустрії часто заявляють, що сім'я Гетманцевих та Родріг Еліас Мерхеж насправді співвласники та мають спільний фонд авіакомпаній. Сама компанія «BRAVO AIRLINES» зареєстрована на підставну власницю Любов Орловську. Любов Орловська співвласниця української компанії ТОВ «АВІАЦІЙНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» разом з дружиною Родріга Еліаса Мерхежа - Оленою. Іншого бізнесу Любов Орловська не має. Таким чином, Любов Орловська ймовірно являється формальним бенефіціаром авіакомпанії, яка прикриває справжнього її власника чи власників, якими і є, скоріш за все, Гетманцеви.
У своїй декларації за 2020 рік Гетманцев вказав, що його мати, як пов'язана з ним особа, надала кредит у розмірі 650 000 доларів США особі на ім'я «Родріг». У декларації за 2021 рік він уже вказав, що це Родріг Еліас Мерхеж. що говорить про очевидний зв'язок їхньої сім'ї з ним. Тобто, одним з головних контрабандистів зброї та літаків з України до Ірану. Підсумуємо. Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру. Та пов'язала з операціями російських та іранських спецслужб. Источник: ,, https://archive.ph/6XrWi
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24.03.2023 14:13 Відповісти
СБУ не хотіла б прокоментувати, як таке відбувалось?
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24.03.2023 14:21 Відповісти
Так у Баканова треба спитати він друг дитинства Зе та партнер по бізнесу Квартал-95 .
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24.03.2023 14:29 Відповісти
вони не можуть , зайняті , гроші по діванах ховають
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24.03.2023 14:29 Відповісти
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24.03.2023 14:30 Відповісти
А що таке, а де швюлька, а де інши шо пороха гандошиди, а шо за бизнес на крові, а що делать с Зеленським, який несе особисту відповідальність за цей злочин?????? Чому мовчать чорнороті??? Агов!!! Де ви, де ваши істерікі про зелю баригу?????
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24.03.2023 14:24 Відповісти
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24.03.2023 14:40 Відповісти
odyn v odyn...

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24.03.2023 14:41 Відповісти
Аналізуючи копії вилучених правоохоронцями матеріалів, журналісти виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала "Мотор Січ" головне слово тут роками... ніхто з тих, хто мусив це робити не звертав на це жодної уваги..., ні, мабуть, звертав..., цьому добродію давали медалі та ордена та ще героя дали...., це ганьба...
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24.03.2023 14:58 Відповісти
да посадите вы уже эту проклятую рашистскую суку **********...
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24.03.2023 15:11 Відповісти
А де тут вказується, що продавав з дозволу уряду? В Кацапію продавав, так з зе-дозволом.
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24.03.2023 15:11 Відповісти
СБУ,МВС дармоїди!
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24.03.2023 15:48 Відповісти
Ця істота працювала на мордор і собі на карман при всіх владах. Скільки їх ще таких ? Треба закон ВР, який би автоматом конфісковував все майно в т.ч. і активи у підприемствах у ублюдків з цього списку та всіх інших, їх родичів, пов'язаних осіб, а не тільки передавав би ув управління до закінчення воєнного стану . Щр там кстаті з новинським, шуфричем and company ?
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24.03.2023 16:12 Відповісти
А до цього про це ніхто не знав....та ладно не брешіть, просто згадайте про розмінування zeкакаяразніца-янєлох-янєкомунічєгонєдолжен та ****** народу Чонгара внаслідок якого за два дні було захоплено весь південь України, згадайте какаявайнашашлікіжарітьбудєм і ситуація з богуслаєвим стає логічної,а особливо якщо згадати, що сбу, яким керував дружок zeклоуна - це філіал фсб, що на початку війни масово здавало Україну та шрабувало і крало та переслідувало і переслідує захисників України....дивуватись нічому, зараз просто здають на з'їдення обездоленому, потопленому в крові народу України "своїх" козлів відпущення.
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24.03.2023 16:36 Відповісти
Може пропустили, на Цензорі була стаття "Операція ГУР "Квартири".
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24.03.2023 17:07 Відповісти
Ну, і хто тут винуватий? Богуслаєв чи держава? Якщо вважаєте, що Богуслаєв, то які претезії до урядів США, Франції та інших країн, що продають підсанкційні товари в кацапію. Це ж їхні "богуслаєви" винуваті, а не уряди.
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24.03.2023 18:01 Відповісти
А де зара ті мусора (розвідка, контррозвідка, сбу, прокуратура, сап, набу, дбр, мвс-авакава), що того боґуслаєва цілий час з 2014 року дахували, хоч єдну курву з них злапали до відповідальности...?
Що каже на то всьо барига-порношенко та клоун зеленський?
Де відкати, кому давали?
Хто брав?
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24.03.2023 18:16 Відповісти
з 15-го по 19-й ніякі двигуни ні на раху, ні на іран не відправлялись, так що не сильно газуй
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25.03.2023 11:45 Відповісти
Та ні. В раху точно не йшли. Йшли в Сербію а звідти в раху. Вмикай логічне мислення, прямолінійний.
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25.03.2023 18:26 Відповісти
Звідки інфа про Серію?
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26.03.2023 11:04 Відповісти
дуже гарно - рік брудної війни і 8 років "операцій", і ось воно! розумні хлопчиська з прокуратури накінець довідались про підданство і корупцію! а чк же це все вивозилось? раз ніхто не сидить, то ніхто не бачив, тоді за що ж бідного заарештували? хтось спасає свій зад та дає команду відволікти увагу на інших... і хто ж це може бути? явно не дільничий і навіть не хазяїн райвідділу! мо нащадок завойовника сибіру ???
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24.03.2023 20:49 Відповісти
Работали по официальным контрактам ещё до войны, в чем вопрос?
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24.03.2023 22:04 Відповісти
Дадут 10 или все 15 и какой будет режим, а так вопросов нет
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25.03.2023 11:46 Відповісти
Взагалі ,то потрібно, відкривати уголовні справи, починаючи с Кравчука та Кучми і їх подельникам , починаючи с 92-року робили все щоб Україна була слабкою ,. Вот вам один із прикладів, Україна, була вимозі, виробляти Твели для АЕС, самотужки, але хтось згубив Трубний інститут у Днепрі, у Києві про це знали та не чого не робили . Замість того з'явився Інтерпайп . І таких прикладів дуже багато куди не подивитись. Так що на мою думку у цієї війни винні уся починаючи з Кравчука, ну і звісно мудрий нарід котрий і досі вірить в казки
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27.03.2023 09:53 Відповісти
Міг би жити поважною людиною і залишитись у пам'яті своїх дітей і онуків зразковим батьком і дідусем, а у пам'яті українців - Героєм України, а тепер подохне на зоні як тварина.
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27.03.2023 09:56 Відповісти

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