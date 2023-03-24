Фонд гарантування почав виплати вкладникам "Айбокс Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 березня розпочинає виплати коштів вкладникам АТ "Айбок Банк".

Як повідомляє пресслужба Фонду, вкладники можуть отримати кошти за договорами банківського рахунку (поточні рахунки), а також банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення.

"Вкладникам АТ "Айбокс Банк" відшкодовуються кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 березня", – наголошується у повідомленні.

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 7 березня.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду.

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Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру. За даними БЕБ, таким чином банк сприяв ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн.

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.