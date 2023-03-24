Польща закликала збільшити європейський фонд для закупівлі зброї для України

Польща виступає за збільшення Європейського фонду миру, з якого фінансується закупівля зброї для України.

Як зазначив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, Польща передала Україні частину свого озброєння, зокрема пострадянського виробництва, передає Укрінформ.

Натомість Варшава закуповує нове західне та власне озброєння, зокрема самохідні артилерійські гаубиці Krab чи бронетранспортери Rosomak. Частину коштів на закупівлю цього озброєння Польща отримує з Європейського фонду миру.

Донині Польща отримала з цього фонду близько 200 млн злотих (приблизно 43 млн євро). За словами Моравецького, Польща через 2-3 тижні отримає чергові 200 млн євро з цього фонду.

"Я також переконував, і мій голос був дуже сильним, що цей фонд має бути більшим. Він повинен становити не 3,5 мільярда євро, а бути значно вищим", – наголосив польський прем’єр.

Утім, для збільшення бюджету цього фонду Польщі треба буде переконати інші країни, які скептично ставляться до цієї ідеї. Йдеться про Францію, Німеччину, Італію та Грецію, які не підтримують цю пропозицію. Найбільші країни ЄС стверджують, що вони роблять найбільший внесок до цього фонду, і для них це може бути додатковим тягарем. Відтак, вони хочуть спочатку визначити принципи витрачання коштів з цього фонду, зокрема, яка частина буде виділена Україні, а яка – на інші спільні місії, зокрема на африканському континенті.

Це питання найближчим часом обговорюватиметься на рівні послів країн ЄС, згодом на рівні глав МЗС, а на саміті лідерів Спільноти, ймовірно, у червні.

Раніше повідомлялося, що Міністри оборони країн-членів Євросоюзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 млрд євро.