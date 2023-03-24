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Новини
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Кабмін на місяць відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення

тарифы,электроэнергия

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 березня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено продовження дії фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осіньо-зимового періоду 2022/23 року, а саме, до 30 квітня 2023 року", – написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

Раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота припускав, що уряд відкладе на місяць підвищення тарифів на електроенергію для населення, щоб завершити обговорення варіантів такого підвищення.

Читайте також: Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію для населення, - НКРЕКП

Як повідомлялося, уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

За даними НКРЕКП, розглядається декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення, воно може бути розбите на кілька етапів.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

Кабмін (7742) тарифи (1302) електроенергія (4234) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+24
Нехай тільки спробують підняти до 5.5 грн. за квт/година! Сподіваюсь, після цього багатьом людям буде "по цимбалах" на воєнний стан і вони вийдуть на вулиці, аби "щось зробити зеленим"! В такому разі "вовіку" та його посіпакам не допоможуть ані "щодобові звернення до українців", ані "нагородження бійців на фронті", тому як коли мільйони стали майже жебраками і ледь зводить кінці з кінцями, "дуже заможна" СВОЛОТА і далі намагається всі свої проблеми вирішити за рахунок знедолених! Де ВИРОКИ СУДІВ ЗРАДНИКАМ, корупціонерам та ПОТВОРАМ, які обкрадають українців в часи війни, пан Зеленський?! П.С. Ох, "зелені", дочекаєтесь ви народного гніву, ох дочекаєтесь...
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24.03.2023 18:11
+21
А що, в нас є ''ринок електроенергіїї''? Скільки у нас постачальників-один-два, і приватні обленерго-монополісти! Так що про який ринок може бути мова! Про європейський? Нам туди ще рано, допоки зарплата не зрівняється хоча б з східно-європейською, говорити про єаропейський ринок -це обдирання українців і гра на користь монополістів!
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24.03.2023 18:03
+20
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24.03.2023 17:48
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73%, вас зрадили! Ви в ж..пі! )))
Через вас і ми... (((

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24.03.2023 22:58 Відповісти
Да ну ладно, ми Українці теж ще місяць почекаємо, а потім націоналізуємо раніше вкрадені вами Потворами наші підприємства.
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25.03.2023 13:04 Відповісти
Хотелось бы верить, но чем больше тебе лет, тем меньше оптимизма!
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25.03.2023 14:28 Відповісти
Вся суть наших руководителей - копейку дать, червонец забрать. Подняли соцстандарты на копьё, так скоро опять народу в карман залезут
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25.03.2023 13:10 Відповісти
https://youtu.be/3T0nm-bupbc
По этой ссылке можно узнать, что происходит с распределением и потреблением электроэнергии. Вполне может быть, что это фейковая информация. Но дело в том , что о майнинге криптовалюты информация очень давняя. И никто, и никогда эту информацию не опровергал и не подтверждал. А то, что реакторы ЗАЭС нельзя останавливать, то я в это не верю. Просто, процесс остановки реакторов на ЗАЭС более длительный, из-за ее большой мощности. Как нам говорят: .. Останавливать нельзя.. это все равно, как вы едите в трамвае и вам надо спрыгивать и заскакивать в него на ходу. Такое возможно?
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25.03.2023 14:24 Відповісти
СБУ обнаружила в Виннице крупнейшую в Украине подпольную криптоферму: дельцы "майнили" криптовалюту прямо на территории облэнерго Источник:
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26.03.2023 07:59 Відповісти
Абсурди той чувак несе. Побудував цілу теорію змови...
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27.03.2023 12:10 Відповісти
Тварюки, конченные, в три раза поднять это совсем сума сошли?
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25.03.2023 19:02 Відповісти
Маю невеликий бізнес. За лютий 2023 року тариф з НДС - 5,8035 грн./кВт*г. Клас напруги 2-й. Накручую мало, бо бізнес ледь жевріє. При оплаті ще додається "авансування наперед".
А тепер подивіться на карту України; скільки території окуповано і скільки зруйновано "бізнесів". Скільки там залишилося платників за вищеназваним тарифом? Скільки бізнесу закрито, скільки зруйновано?
А краде влада з великим задоволенням. І від звички красиво жити не відмовляється.
І яка логіка у підвищенні для населення тарифу саме як для бізнесу? Чому не на одну гривню? Або на 1,20 грн?
ВаЗелинові, красти припиніть!
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25.03.2023 20:27 Відповісти
Сонячшні панелі все вигідніше стають ,а якщо буде ціна ринку так це взагалі буде свято ,земакаки сподіваюсь радіють першими,бо їх зробили ще раз ідіотів
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25.03.2023 22:30 Відповісти
Як буде вартість електроенергії як планують , то твої "соняшні панелі " злетять у ціні як генератори взимку , ось тоді поговоримо про вигоду . Окрім того спочатку розберися з плюсами і мінусами електроенергії виробленої фотоелектричними панелями , а потім будеш розповідати про "вигоду " (( У мене знайомий у 2021 поставив таку станцію на 30 квт із надією отримувати добавку до майбутньої пенсії ; за самими оптимістичними розрахунками вона себе окупить через десять років , за той час її потужність упаде без малого не на половину , це якщо ніякого форс-мажору не буде . Ну а щодо "свята " тарифів , так не дуже губу закопилюй , зелений тариф і до того у нас був вище нікуди , ніхто його збільшувати не буде , аби хоч те що винні людям віддали ((
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26.03.2023 20:09 Відповісти
В нас немає ні кабміну, ні ВР,ні президента,ні правохоронців тощо, одні злодії і зрадники
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26.03.2023 15:36 Відповісти
На пенсію у 2400 платити за газ та таку ціну за електрику... Навряд чи зможуть. Може був би сенс пенсіонерам де можливо встановлювати сонячні електростанції (на стінах сонячного боку, дахах). А з часом виробництво сонячної енергії покриє збитки та затрати
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26.03.2023 17:57 Відповісти
Рано ця наволоч за грабунок населення взялася,ох за рано....Ще нічого не закінчилось....курчат по осені рахують...нічого цю шайку кварталівську не вчить....ющенко якого на руках носили,а в кінці згноїли...янукович,який бігає по світі десь....оце напевне і цих непорозумінь чекає...хто зна як все складеться завтра,і що заплачено і ,що отримано....а ці гниди давай тариф піднімемо...
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27.03.2023 09:17 Відповісти
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