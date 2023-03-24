Кабмін на місяць відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 24 березня, ухвалив рішення продовжити дію чинних тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до 30 квітня.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Передбачено продовження дії фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до закінчення осіньо-зимового періоду 2022/23 року, а саме, до 30 квітня 2023 року", – написав Мельничук.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну N483 від 5 червня 2019 року "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

Раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота припускав, що уряд відкладе на місяць підвищення тарифів на електроенергію для населення, щоб завершити обговорення варіантів такого підвищення.

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Як повідомлялося, уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення (які нині складають 1,44-1,68 грн за кВт-год) до рівня ринкового тарифу для непобутових споживачів 2-го класу напруги (орієнтовно, 5,5 грн за кВт-год), або ж може встановити нові диверсифіковані тарифи, залежно від обсягу споживання.

За даними НКРЕКП, розглядається декілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію для населення, воно може бути розбите на кілька етапів.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють до 31 березня 2023 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.