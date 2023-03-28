"єЧерга": для водіїв вантажівок запустили мобільний застосунок

Відтепер водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, зможуть користуватись застосунком eCherha на телефоні. Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Зручність єЧерги вже оцінили тисячі водіїв вантажівок. Офіційно проєкт стартував у грудні минулого року. І за цей час записалися у електронну чергу та проїхали через пункт пропуску майже 55 тис. вантажівок.

Україна системно працює над цифровізацією порядку перетину кордону. Безкоштовний сервіс дозволяє водіям планувати свої поїздки, а отже – заощаджувати час і гроші", – розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Анатолій Комірний.

Зазначається, що завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android).

У застосунку водій оперативно отримує push-повідомлення про: свій статус у черзі, просування черги та час заїзду до пункту пропуску.

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою – у додатку є польська мова. Також у застосунку є англомовна версія.

Наразі скористатись єЧергою можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Заїзд до сервісних зон для користувачів єЧерги не обов’язковий. Водій сам обирає де і як чекати перетину кордону.

Нагадаємо, 2 грудня 2022 року Кабмін дозволив впровадження електронної черги на ПП "Ягодин – Дорогуськ". Було оголошено, що з 12 грудня проїзд автомобілів на "Ягодині" здійснюватиметься виключно за записом в електронній черзі, проте через збої з енергопостачанням та програмним забезпеченням спочатку система працювала з перебоями.

Як повідомлялося, "Укртрансбезпека" планує розширити дію "єЧерги" ще на п’ять пропускних пунктів на українському кордоні.

Проєкт електронної черги реалізує Мінвідновлення у співпраці з Мінцифри, "Укртрансбезпекою", "Укравтодором", Державними митною та Прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".