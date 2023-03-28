Голова однієї з найбільших російських нафтових компаній спрогнозував посилення санкцій проти нафти з Росії

Санкційний тиск на нафтову галузь РФ у 2023 році може виявитися жорсткішим, ніж у минулому році.

Про це заявив голова компанії "Газпром нафта" Олександр Дюков, повідомляє російський Інтерфакс.

"2023 рік буде не менш складним, можливо, буде ще складнішим. Ми очікуємо посилення санкційного тиску", – сказав топменеджер.

Він зазначив, що Росії потрібно готуватися до цього і побудувати санкційно стійку галузь до існуючих та нових можливих обмежувальних заходів, які можуть виявитися "ще жорсткішими".

"Нам потрібно розвивати нашу транспортну інфраструктуру, залізничний транспорт, трубопровідний транспорт, наші портові потужності, розширювати танкерний флот. Розвивати перевезення Північним морським шляхом, важливий коридор "Північ - Південь". Ну і, безумовно, важливі перевезення у східному напрямку", – сказав голова "Газпром нафти".

Дюков додав, що також потрібно створити необхідну фінансову інфраструктуру, незалежну від західних інституцій, а також систему страхування вантажів.

"Потрібно розвивати незалежну систему страхування вантажів, судів, відповідальності. Потрібно створювати незалежну систему фінансування трейдингових операцій та безумовно потрібні нові незалежні, альтернативні механізми ціноутворення на нашу нафту та нафтопродукти, тому потрібно розвивати біржову торгівлю та створювати нові незалежні котирувальні агентства", – зазначив голова "Газпром нафти".

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Обмеження передбачає, що компаніям з цих країн заборонено надавати послуги для експорту нафти з РФ, такі як страхування, посередництво та фінансова допомога, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не буде продана нижче узгодженої ціни.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.