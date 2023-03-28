Компанія "Нова пошта" збирається вдруге зайти на ринок Грузії. Перша спроба закінчилась невдало.

"Досвід Грузії нам показав, що не можна підходити з однією міркою до різних ринків, і навіть така близька для нас країна може виявитись кардинально відмінною за своїми звичками, менталітетом, споживацькими запитами. Іншими словами, ми трохи переоцінили готовність ринку до наших послуг у тому форматі, у якому ми на той момент їх надавали", – заявив співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв'ю LIGA.net.

Поперешнюк припустив, що власникам "Нової пошти" треба було приділяти Грузії більше уваги.

"Під час відкриття нових ринків дрібних рішень не буває – усі вони є стратегічними. На ту мить ми не були готові делегувати менше повноважень менеджменту, тож ухвалили рішення призупинитися в Грузії. Зараз ми зробили роботу над помилками та отримали всі необхідні уроки", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи збирається "Нова пошта" повернутися в Грузію, Поперешнюк сказав: "Звісно, коли матимемо скіли роботи за кордоном".

"Нова пошта" відкрила перші шість відділень у Грузії у 2014 році, але потім вони були закриті без пояснення причин.

Як повідомлялся, "Нова пошта" інвестує 10 млн євро в розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.