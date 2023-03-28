Швейцарія допоможе відновити українське органічне виробництво

Мінагрополітики України та Держпродспоживслужби спільно з фахівцями швейцарсько-української програми QFTP напрацювали план з відновлення та розвитку органічного та молочного секторів, які суттєво постраждали через війну.

"Ми погодили основні напрямки спільної діяльності, глобальні цілі задля відновлення й підтримки органічного й молочного сектору. Наразі галузь показує негативну динаміку через війну, на її відновлення знадобиться не менше двох років. Проєкти підтримки органічного та молочного виробництва потребують ресурсів та часу", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Серед пунктів плану: вдосконалення нормативно-правової бази України та приведення її у відповідність до законодавства ЄС, збільшення торговельних можливостей органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також реалізація контролю якості продукції.

Наступним кроком українсько-швейцарської співпраці стане підписання меморандуму.

Програма підтримки органічного та молочного сектору розрахована на чотири роки.

QFTP (Quality FOOD Trade Program) – швейцарсько-українська програма "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України". Програма здійснюється за підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний Секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).