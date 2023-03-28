"Нова пошта" розраховує отримувати від бізнесу в Європі 20% свого прибутку

Компанія "Нова пошта" розраховує, що через два роки міжнародний бізнес компанії даватиме їй приблизно 20% загального прибутку.

"Частка прибутку, пов'язана з бізнесом НП у Європі та інших країнах, у 2025 році повинна складати приблизно 20% у структурі прибутку НП", – розповів співвласник компанії Володимир Поперешнюк в інтерв'ю LIGA.net.

Поперешнюк вважає, що "Нова пошта" має дві значні конкурентні переваги проти європейських компаній: сервіс та швидкість.

"Європейців не дуже бавлять сервісом, тож ми прийшли сюди балувати клієнтів. Наприклад, перше, чим вирішили їх здивувати, – ми працюємо у неділю", – сказав він.

"Друге – це швидкість доставляння. Ми вважаємо, що посилки мають доставлятися дуже швидко, вони не мають ніде зупинятися та затримуватися. Тут же все по-іншому. Є стандарт у доставлянні. Він повільний, але до нього всі звикли й тому у європейців із ним немає проблем. Вони сприймають такий рівень сервісу як норму. Але я розумію, що можна краще та швидше", – додав Поперешнюк.

Як повідомлялся, "Нова пошта" інвестує 10 млн євро в розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30 країнах.