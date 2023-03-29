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У Києві скасували запроваджені через негоду відключення світла (оновлено)

світло

У середу, 29 березня, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок погіршення погодних умов, ближче до вечора вони були скасовані.

Як повідомила вранці пресслужба Київської міської військової адміністрації, відключення діяли у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах

Там пояснювали, що найбільше пошкоджень через негоду зафіксовані у Києво-Святошинському енерговузлі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж у столиці та Київщині залучили 108 бригад.

О 17:45 у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону. 

Як повідомили у Міненерго, унаслідок негоди 29 березня значні знеструмлення фіксують у центрі та на півдні країни.

Автор: 

Київ (4678) електроенергія (4235)


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