У Києві скасували запроваджені через негоду відключення світла (оновлено)

У середу, 29 березня, у Києві запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок погіршення погодних умов, ближче до вечора вони були скасовані.

Як повідомила вранці пресслужба Київської міської військової адміністрації, відключення діяли у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах

Там пояснювали, що найбільше пошкоджень через негоду зафіксовані у Києво-Святошинському енерговузлі, аби максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж у столиці та Київщині залучили 108 бригад.

О 17:45 у пресслужбі енергохолдингу ДТЕК повідомили, що стабілізаційні відключення у Києві та на Київщині скасовані, що дозволяє повернути світло всім жителям регіону.

Як повідомили у Міненерго, унаслідок негоди 29 березня значні знеструмлення фіксують у центрі та на півдні країни.