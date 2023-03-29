Фонд держмайна продасть конфісковані активи російських олігархів Дерипаски та Ротенберга

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean Plaza, які були конфісковані у російських олігархів Олега Дерипаски та Аркадія Ротенберга, як тільки вони юридично надійдуть в управління Фонду.

Про це повідомив очільник Фонду Рустем Умеров в інтерв'ю Forbes.

За його словами, Фонду держмайна вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який раніше належав російському бізнесменові Михайлу Шелкову.

"Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. Щодо інших активів ще ведемо роботу з прийняття в управління", – зазначив він.

Миколаївський глиноземний завод юридично поки що не дійшов до управління Фонду. "Щойно отримаємо його в управління, плануємо швидко виставляти на аукціон", – уточнив Умеров.

На підготовку обʼєкта до приватизації потрібно від 60-90 днів. Як зазначив очільник ФДМ, реально почати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року.

Аукціон з продажу ТРЦ Ocean Plaza також має відбутися без затримок, переконаний Умеров.

"Ми зацікавлені виставити його на аукціон як можна швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит. По термінах те саме, що й з Миколаївським – 90 днів на аудит і можна оголошувати аукціон. Головне, щоб юридично цей актив до нас дійшов", – сказав він.