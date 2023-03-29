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Новини
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Фонд держмайна продасть конфісковані активи російських олігархів Дерипаски та Ротенберга

ротенберг

Фонд державного майна планує виставити на приватизацію Миколаївський глиноземний завод і ТРЦ Ocean Plaza, які були конфісковані у російських олігархів Олега Дерипаски та Аркадія Ротенберга, як тільки вони юридично надійдуть в управління Фонду.

Про це повідомив очільник Фонду Рустем Умеров в інтерв'ю Forbes.

За його словами, Фонду держмайна вже передали активи президента-втікача Віктора Януковича та російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, а також Демурінський ГЗК, який раніше належав російському бізнесменові Михайлу Шелкову.

"Демурінський ГЗК готуємо виставляти на приватизацію. Щодо інших активів ще ведемо роботу з прийняття в управління", – зазначив він.

Миколаївський глиноземний завод юридично поки що не дійшов до управління Фонду. "Щойно отримаємо його в управління, плануємо швидко виставляти на аукціон", – уточнив Умеров.

На підготовку обʼєкта до приватизації потрібно від 60-90 днів. Як зазначив очільник ФДМ, реально почати приватизацію заводу у другому-третьому кварталі цього року.

Аукціон з продажу ТРЦ Ocean Plaza також має відбутися без затримок, переконаний Умеров.

"Ми зацікавлені виставити його на аукціон як можна швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит. По термінах те саме, що й з Миколаївським – 90 днів на аудит і можна оголошувати аукціон. Головне, щоб юридично цей актив до нас дійшов", – сказав він.

Автор: 

Дерипаска Олег (158) олігарх (254) приватизація (1347) Ротенберг (58) ФДМУ (1364)


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Миколаївський глиноземний завод вже десь 30 років продають чинуші, вам самим не смішно? "Юридично поки не надійшов в управління" - це що за перли позорних дибілів, це знову вас підсрачниками нагнали як з Тернопільобленерго Нахера вам мудаки ми зарплату платим?????
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29.03.2023 12:02 Відповісти
за копійки куму свату брату
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29.03.2023 13:58 Відповісти
фсбэшный завхоз Елдак, Хламидия и татаров под чутким руководством Оманского Осла все порешают...
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29.03.2023 15:08 Відповісти
так як спиртзаводи та порти???
в три рази дешевше??
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29.03.2023 16:20 Відповісти
Незабаром ми почуємо "нові" імена власників і щось мені підказує, що 95 квартал там засвітиться...або ні. Дорогої родини, кумів-сватів і просто шкільних друзів в кожного дохера
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29.03.2023 19:56 Відповісти
Ну якщо в державі ні чого не створюється нового , а в світі існує попит на сировину тоб-то існує дефіціт на данні активи, то навіщо іх продавати коли ціна за низька ? навпаки потрібно створювати додаткові активи за допомогою умов і конкуренції , а потім вже продавати тим паче вони не приватні , а державні - були вкрадені у народу України олігархами і щоб повернути їх потрідна була -війна?, а не закон?, а потім іх знову продають під час війни? , питання хто купить? - знову олігархи за копійки? тому що під час обстрілів не можливо розвивати велике виробництво.ФГМ повинен управляти державними активами і приносити девіденди народу , а продавати і а не створювати і дурень може - навіщо іх туди вибирали. Продавати чи ні, нарід сам повинен вирішувати як-що підприємство збиткове, але для цього потрібно спочатку створити ринок - фондовий , а не обкрадати активи і робити збитковими , а потім їх взага продавати за копійки тим хто уже на їх "заробив" тому робота ФГМ не задовільна , яка сприяє розкраданню країни. Їх саміх треба продати так це лайно не кому не потрібно, тому посадити з конфіскацією і поки все не повернуть повинні сидіти.
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29.03.2023 20:09 Відповісти

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