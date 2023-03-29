Гендиректор МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що це вже другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували росіяни.

"Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року", – пояснили в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, ще у січні Рафаель Гроссі заявляв про певний прогрес у питанні створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Він неодноразово обговорював це питання, у тому числі, з офіціними особами в Росії. Утім, у березні він повідомив, що МАГАТЕ відмовилося від своєї пропозиції створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.