На Черкащині скоротять комендантську годину

У Черкаській області з 3 квітня скорочують комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 4:00.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

"Зважаючи на безпекову ситуацію та враховуючи потреби нашої економіки, посівну кампанію та задля нарощування виробничих потужностей, скорочуємо комендантську годину на Черкащині. Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі по області будуть такими: 00:00 – 4:00", – зазначив він.

Очільник області також нагадав, що під час комендантської години заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях – за винятком сигналу повітряної тривоги.

Як повідомлялося, у Полтавській області з 27 березня на прохання аграріїв скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 04:00.