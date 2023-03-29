ENTSO-E дозволило збільшити імпорт електроенергії в Україну
Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт.
Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції після засідання Енергетичної ради, передає пресслужба Єврокомісії.
За її словами, Рада зустрілася з міністром енергетики України Германом Галущенком.
"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку України, а також обговорили конкретні шляхи продовження демонстрації нашої солідарності в найближчі місяці. Сьогодні вранці ENTSO-E вирішило збільшити імпортну потужність в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", – наголосила Сімсон.
Єврокомісарка додала, що під час зустрічі також поінформувала міністрів про план поставок сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та іншої цивільної інфраструктури.
Як повідомлялося, завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна змогла отримати додаткові 8,7 млрд грн.
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Вчора пан міністр галустян чи хто він там, розказував про профіцит електроенергії, який дозволяє продавати її в Європу.
Сьогодні ентсо-е дозволяє імпортувати ще більше електроенергії назад в Україну.
Схематоз? Електричний роттердам+? Виробляємо по 1, продаємо в Європу по 5, закупаємо у Європи назад для користувача по 9?