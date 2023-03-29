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Новини Війна
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Щомісяця Україна витрачає на війну 130 мільярдів, – Мінфін

війна,зсу

Наразі державний бюджет отримує 80 млрд грн доходів. Водночас на військову кампанію витрачається щомісячно 130 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації.

"Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету. Адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць", – зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби на понад 500 млрд грн.

За словами Марченка, цього року також важливо зібрати заплановані податки, проте, кардинальних податкових змін не планується.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку, на відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни необхідно $411 млрд, що в 2,6 раза перевищує очікуваний валовий внутрішній продукт України в 2022 році.

Автор: 

Мінфін (2930) витрати (202) Марченко Сергій (249)


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Топ коментарі
+15
Та то таке, головне що хтось не втрачав по $7 млрд на місяць...
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29.03.2023 15:11
+10
скільки з них краде клован жидомоїщі і зєкоманда?
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29.03.2023 15:09
+10
Не треба дуже кіздеть, весь світ допомагає, ще напишіть що чиновники жертвують свою зарплатню і ха барі на захист України.
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29.03.2023 15:09
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скільки з них краде клован жидомоїщі і зєкоманда?
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29.03.2023 15:09 Відповісти
це : яйця по 17...яблука 51....зелені вори ....вот і вийшло 180
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29.03.2023 15:46 Відповісти
а який розмір розсунутого по кішенням владотримачами?а то дивишся новини а у них обличча в кадрі не влазе,підбородки на плечі лягли
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29.03.2023 15:09 Відповісти
Не треба дуже кіздеть, весь світ допомагає, ще напишіть що чиновники жертвують свою зарплатню і ха барі на захист України.
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29.03.2023 15:09 Відповісти
а сколько в Украине сжирает ваЗЕлиновская плесень, если Оманский Бенин нарик стал миллиардером, а его Гнилые слуги миллионерами???
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29.03.2023 15:10 Відповісти
Та то таке, головне що хтось не втрачав по $7 млрд на місяць...
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29.03.2023 15:11 Відповісти
Маловато.
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29.03.2023 15:16 Відповісти
А скільки ''воно'' перед повномасштабною війною в асфальт закатувало? А скільки зараз різні ''рєзнікови'' розкрадають? Може мінфін розкаже!
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29.03.2023 15:20 Відповісти
А міліарди нрн. осіли на заході. Гонтарева перша.
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29.03.2023 15:22 Відповісти
ага ******,і тому її запрошують західні бізнес-школи вести лекції)))
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29.03.2023 22:03 Відповісти
Я,вже порахував. Це 46 млрд. доларів на рік.
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29.03.2023 15:20 Відповісти
Довго. Скільки не заробля.ть в місяць.
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29.03.2023 15:23 Відповісти
американці кажуть шо вже 80 дали
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29.03.2023 18:00 Відповісти
Міністрами мінфіну з 2019 р., так і не був повторно внесений на розгляд КМУ проект готового та життєво необхідного для України закону «Про фінансову систему України», який «ЧОМУСЬ»😡😡 заблокував Яценюк, а ДАРМА!! Він КОРИСНИЙ для України, але блокував💯 виведення грошей з держави різними🤑 ОСОБАМИ та банками‼️‼️‼️‼️…
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29.03.2023 15:29 Відповісти
Чомусь? Як би ти знав колись. Пісня то не така. Якби ти знала ти колись.
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29.03.2023 15:34 Відповісти
https://www.facebook.com/noa.asian/videos/%D1%8F%D0%BA%D0%B1%D0%B8-%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%83-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%96-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%88-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83/341958537899589/
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29.03.2023 15:35 Відповісти
Дайте, дайте не минайте....
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Для повноти картини необхідно ще зазначити скільки з них розкрадаються чиновниками, а також суму прихованих коштів!
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29.03.2023 16:07 Відповісти
Ці витрати на що?

Враження що туди пораховано техніку, снаряди і все що нам дають партнери і волонтери.
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29.03.2023 17:12 Відповісти
а що входить до "на війну", на зелемарафон входить? На утримання бункеру сюди ж? Охоронці там, обслуга, президентський літак? Просто цікаво
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29.03.2023 18:53 Відповісти
Я знаю де знайти ці гроші! Мінфін, послухай!
В української митниці їх можна взяти в борг ! Я чув , що одному з них в недалекому минулому за карі очі віддали 700 000$. І то одному!
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29.03.2023 19:24 Відповісти
Не на війну, а на яйця, бульбу та яблука.
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29.03.2023 19:31 Відповісти
Зерновий коридор працює через офшори, зерно вивозиться - гроші не повертаються. Чому ж так мало капає до бюджету?
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29.03.2023 22:08 Відповісти
І питання назустріч - наскільки шобла при владі збагачується?
- Пропорційно від виділених коштів на країну.
Де це, крім нас, чувано щоб під час війни ці суки купували, або дозволяли купувати елітні авто чи маєтки?
Де всяка підарасня хизується фотками відпочинку на тропічних курортах.
Зате чули як в когось випившого авто забирали - але я не чув куди.
Де ставлять ультиматум - або сядеш, або у військкомат поведемо.
Правий був Бендера про вошей та гнид.
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29.03.2023 23:51 Відповісти
ВИМАГАЄМО ЗВІТИ ПЕРЕД НАРОДОМ, НА ЩО "ВИТРАЧАЮТЬСЯ" ДЕРЖАВНІ КОШТИ ЩОМІСЯЧНО! НЕ ВСЕ МОЖЕ БУТИ ЗАСЕКРЕЧЕНИМ, ТОМУ ВЕСЬ СПИСОК, ЯКІ КОШТИ ВИТРАЧАЮТЬСЯ І НА ЩО "В СТУДІЮ", ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЗАЦІНИВ НА ЩО І НА ЯКУ СУМУ "ВИТРАЧАЄ" ВЛАДА.
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30.03.2023 03:05 Відповісти

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