Щомісяця Україна витрачає на війну 130 мільярдів, – Мінфін

Наразі державний бюджет отримує 80 млрд грн доходів. Водночас на військову кампанію витрачається щомісячно 130 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації.

"Ключова задача – створити умови для фінансування військового бюджету. Адже наразі держбюджет отримує 80 млрд грн доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд грн в місяць", – зазначив він.

Міністр нагадав, що минулого тижня парламент підтримав зміни до держбюджету, якими збільшено видатки на військові потреби на понад 500 млрд грн.

За словами Марченка, цього року також важливо зібрати заплановані податки, проте, кардинальних податкових змін не планується.

Як повідомлялося, за оцінками Світового банку, на відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни необхідно $411 млрд, що в 2,6 раза перевищує очікуваний валовий внутрішній продукт України в 2022 році.