Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів "Ідея Банку"

Національний банк України (НБУ) тимчасово позбавив права голосу акціонерів "Ідея Банку".

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ ухвалив 27 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, Нацбанк позбавив права голосу польський Getin Holding, якому прямо належить 100% статутного капіталу АТ "Ідея Банк", а також громадянина Польщі Лєшека Чарнецкі, якому опосередковано через належать 44,98 % статутного капіталу "Ідея Банку".

Захід впливу у вигляді тимчасового позбавлення права голосу власників акцій банку застосовано до усунення порушення, суті якого Нацбанк не уточнює.

Як повідомлялося, польська Getin Holding S.A. вже кілька років намагається продати "Ідея Банк" в Україні.

Минулого року після розірвання угоди з банком ПУМБ Ріната Ахметова договору купівлі-продажу 100% акцій "Ідея Банку" у лютому польська компанія відмовилася від планів продажу цього свого українського дочірнього банку в умовах військової агресії РФ проти України.

За підсумками першого півріччя 2023 року Getin Holding оцінювала збитки від знецінення українських активів (крім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс") на суму 230,58 млн польських злотих (близько $48,5 млн).

"Ідея Банк" (раніше – "Плюс Банк") заснований у 1989 році. Єдиним акціонером "Ідея Банку" була польська фінансова група Getin Holding S.A., яка шукала покупця на свій український актив понад три роки.

Нагадаємо, на початку січня 2021 року влада Польщі провела примусову реструктуризацію польського банку Idea Bank S.A, який належить Getin Holding. у зв'язку з недостатністю капіталу, передавши фінустанову другому за величиною банку країни Bank Pekao S.A.