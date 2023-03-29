Дефіцит держбюджету Росії вже перевищив річний план на трильйон рублів

Дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), значно перевищивши річний план у розмірі 2,93 трлн рублів.

Про це свідчать дані російського ресурсу "Електронний бюджет", повідомляє Інтерфакс.

Так, доходи бюджету РФ станом на 28 березня склали 3 трлн 496,9 млрд рублів, витрати – 7 трлн 504,6 млрд руб. Таким чином, дефіцит дорівнював 4 трлн 7,7 млрд рублів.

Станом на 22 березня доходи бюджету становили 3 трлн 363 млрд рублів, витрати – 7 трлн 227 млрд рублів, на 27 березня – 3 трлн 483 млрд рублів та 7 трлн 440 млрд рублів відповідно.

Агентство зауважує, що онлайн-дані можуть не повністю відображати реальну картину виконання бюджету через графік надходження податкових платежів. Мінфін Росії має оприлюднити попередню оцінку виконання бюджету за перший квартал на початку квітня.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.