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Новини
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Дефіцит держбюджету Росії вже перевищив річний план на трильйон рублів

путін

Дефіцит федерального бюджету РФ станом на 28 березня перевищив позначку 4 трильйони рублів ($52 млрд за поточним курсом), значно перевищивши річний план у розмірі 2,93 трлн рублів.

Про це свідчать дані російського ресурсу "Електронний бюджет", повідомляє Інтерфакс.

Так, доходи бюджету РФ станом на 28 березня склали 3 трлн 496,9 млрд рублів, витрати – 7 трлн 504,6 млрд руб. Таким чином, дефіцит дорівнював 4 трлн 7,7 млрд рублів.

Станом на 22 березня доходи бюджету становили 3 трлн 363 млрд рублів, витрати – 7 трлн 227 млрд рублів, на 27 березня – 3 трлн 483 млрд рублів та 7 трлн 440 млрд рублів відповідно.

Агентство зауважує, що онлайн-дані можуть не повністю відображати реальну картину виконання бюджету через графік надходження податкових платежів. Мінфін Росії має оприлюднити попередню оцінку виконання бюджету за перший квартал на початку квітня.

Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.

Автор: 

бюджет (1807) держбюджет (1569) росія (14183)


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Топ коментарі
+11
Знову в хлам?Сам з собою пичинаєш вже балакати?Що буде через 2 години?
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29.03.2023 15:53
+9
І це дуже добре, якщо врахувати, що ще й перший квартал фінансовогороку не закінчився. Далі мордору буде ще гірше, поки не розвалиться.
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29.03.2023 16:06
+8
Баби іщо бюджетаф наражают.
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29.03.2023 15:54
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29.03.2023 15:43 Відповісти
На себе не дивиться.
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29.03.2023 15:45 Відповісти
Знову в хлам?Сам з собою пичинаєш вже балакати?Що буде через 2 години?
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29.03.2023 15:53 Відповісти
Через 2 години знову носом по клаві почнеш стукати?Може відразу в бан?
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29.03.2023 15:55 Відповісти
Обіжаєш. Через годину.
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29.03.2023 16:00 Відповісти
Може і через годину,дуже схоже.
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29.03.2023 16:04 Відповісти
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29.03.2023 16:07 Відповісти
Вже почалося.Подивись що ти носом набив.
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29.03.2023 16:10 Відповісти
Зрозуміло,думаю вже в бан потрібно,не чекаючи годину.
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29.03.2023 16:13 Відповісти
яка користь від такої інформації?
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29.03.2023 15:53 Відповісти
Велика.
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29.03.2023 16:02 Відповісти
Баби іщо бюджетаф наражают.
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29.03.2023 15:54 Відповісти
Гойда, таварищі!!!
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29.03.2023 15:57 Відповісти
Стабільнасть козломорда.
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29.03.2023 15:57 Відповісти
І що? Вони перестануть стріляти-бомбити?
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29.03.2023 16:04 Відповісти
Ніт, вони перестануть бухати (гумор).
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29.03.2023 17:09 Відповісти
І це дуже добре, якщо врахувати, що ще й перший квартал фінансовогороку не закінчився. Далі мордору буде ще гірше, поки не розвалиться.
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29.03.2023 16:06 Відповісти
У нас таке було при кучмі:люди на роботу ходили,але зп не отримували....
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29.03.2023 16:10 Відповісти
Znacit skoro budet umensat pensiji i biudzetnikam 2 raza umensit zarplati
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29.03.2023 16:31 Відповісти
Та то херня, зато "репа" уродила як ніколи. Вся Європа заздрить.
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29.03.2023 16:33 Відповісти
Если б Европа еще знала как выглядит эта репа.)))
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29.03.2023 17:29 Відповісти
Особисто я висловлюю з цього приводу свою особисту стурбованість (не глибоку). Приблизно таку яку ми чули в перші дні війни від ООН, Меркель та інших.
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29.03.2023 17:08 Відповісти
Говорят, что считать чужие деньги нехорошо, а прикинул их дюфсит за год - и мне хорошо
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29.03.2023 17:36 Відповісти
кацапстан, 2023 рік. Величезні черги до офтальмолога

- А пачіму такая очєрєдь к ґлазному?
- Так путін же вчєра па тєлєвізару сказал: на ґлазах растьот блаґасастаяніє рассійскава народа!
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29.03.2023 17:44 Відповісти
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29.03.2023 18:50 Відповісти
Що буде робити пуйло? А буде заставляти олігархів своїми гаманцями закрити дірку. Ось тут йому і жаба дасть циібьки і на клик, бо ті не для того крали, щоб віддавати пуйлу. Його краще десь придушити, чи дати "новічка".
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29.03.2023 18:29 Відповісти
Им не страшно. Новых фантиков они напечатают столько сколько будет нужно.
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29.03.2023 19:28 Відповісти
фантики могут напечатать конечно, но нужны то деньги
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29.03.2023 22:30 Відповісти
.. Я ж казав - кацапи , витягуйте зуби і кладіть на поличку . Свято для вас - тільки починається ..
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29.03.2023 21:49 Відповісти

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