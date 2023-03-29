Уряд визначив перші проєкти комплексного відновлення населених пунктів у 5 областях

Уряд України визначив дати старту й перші проєкти комплексної відбудови на звільнених територіях. Попередньо обрано по одному населеному пункту в Київській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, у яких розпочнеться масштабне відновлення за принципом build back better.

"Закон, необхідний для початку масштабних проєктів відбудови, ухвалений парламентом і підписаний президентом. Визначено п’ять населених пунктів, де стартує пілот. Ідеться не лише про відбудову житла, але й лікарень, шкіл, садочків, ЦНАПів, об’єктів культури тощо. Усе має комплексно відновлюватися з урахуванням вимог безпеки та сучасних практик за принципом "краще, ніж було", – зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді щодо післявоєнного відновлення деокупованих територій.

Також учасники наради обговорили підготовку й ухвалення необхідних підзаконних актів для запуску механізму компенсацій за пошкоджене та знищене майно.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані нового дослідження Світового банку, ООН, Європейської Комісії та України, що на відновлення та реконструкцію України після року повномасштабної війни необхідно $411 млрд, що в 2,6 раза перевищує очікуваний валовий внутрішній продукт України в 2022 році.