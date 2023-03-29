ЄС планує посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії, – ЗМІ

Європейський Союз збирається запустити проєкт для посилення дотримання санкцій щодо Росії, який передбачає, зокрема, покращення координації між країнами союзу при реалізації санкційного режиму.

"ЄС разом із дев'ятьма країнами-членами планує запустити проект щодо виявлення прогалин у санкційному режимі проти Росії та щодо покращення координації між владою окремих країн при застосуванні санкцій", – пише Bloomberg із посиланням на представників влади Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна.

Дев'ять країн ЄС висловили готовність брати активну участь в ініціативі: Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Іспанія, Мальта, Румунія та Словенія. У цьому створення цього механізму підтримали більше держав союзу.

За даними співрозмовників агентства, існуюче партнерство між Єврокомісією та національними урядами, які відповідальні за реалізацію санкцій, може перерости у створення нової структури ЄС щодо координації нагляду за дотриманням санкцій.

Новий проєкт, імовірно, почнуть реалізовувати в червні, він діятиме близько двох років.

У рамках такого проєкту призначать відповідальних за заморожування активів, обмін передовим досвідом та покращення дотримання заходів. Єврокомісія у свою чергу надасть експертну оцінку у сфері фінансових послуг та покриє витрати на додаткову підтримку за лінією Ради Європи.

Минулого тижня голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що наступний – 11 – пакет санкцій щодо Росії буде в основному спрямований на запобігання обходу чинних обмежень. Вона не уточнила, коли в ЄС планують розпочати роботу над 11 пакетом санкцій.